La gamma full electric di Mercedes-AMG protagonista a Livigno

lo spirito pionieristico della prima ski area italiana a credere ed investire nella disciplina del freestyle con il dinamismo e la sportività della gamma firmata Mercedes-AMG

‘Same altitude, same attitude’ è il messaggio che tiene a battesimo una nuova partnership che va ad arricchire la costellazione di Luxury Hub creati da Mercedes-Benz Italia con lo scopo di condividere esperienze esclusive in alcune tra le località più rinomate e conosciute del territorio italiano. Un prezioso ecosistema che si realizza attraverso coinvolgenti brand experience frutto di visioni comuni e condivise tra i partner coinvolti.

La partnership con il Mottolino Fun Mountain aggiunge un nuovo elemento di valore ad un concept che vede già protagonisti l’Argentario Golf & Wellness Resort, il Phi Beach Club di Baja Sardinia, il Rifugio Emilio Comici a Selva di Val Gardena, il Falkensteiner Hotel Kronplatz di Plan de Corones e il ristorante stellato D'O di Davide Oldani, a Cornaredo (MI).

“Già da diversi anni presidiamo il territorio della montagna, riservando particolare attenzione alle identità locali, che ci offrono l’opportunità di creare esperienze uniche da vivere tutto l’anno, insieme ai nostri dealer partner, dando valore al concetto di corporate citizenship, per guardare oltre la semplice vocazione commerciale”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia. “La partnership con il Mottolino Fun Mountain, così come con tutti gli altri Luxury Hub, va molto al di là di una semplice sponsorizzazione, ma è la creazione di una concept esperienziale che consente ai partner coinvolti di trarre valore dalle reciproche eccellenze. Il team del Mottolino Fun Mountain, esattamente come noi, crede, infatti, nella forza pionieristica delle idee, porta la tradizione nel futuro, senza mai rinunciare alla propria identità.”

Per Mottolino è un onore avere l'opportunità di essere fra i partner di Mercedes-Benz nella progettualità dei Luxury Hub”, ha dichiarato Marco Rocca, CEO di Mottolino s.p.a. “Una partnership che trova la sua massima espressione nel nuovo headquarter di Mottolino, progetto nato dalla candidatura olimpica dove l'unione fra tecnologia e innovazione si pone come obiettivo quello di offrire il miglior servizio al cliente attraverso attività esperienziali. Un passaggio fondamentale nello sviluppo della nostra azienda che culmina con l'apertura del ristorante Kosmo Taste the Mountain, l'anima sostenibile di Mottolino, dove la cura e il rispetto del territorio sono i principi cardine della cucina.”