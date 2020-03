La Menina DS viene messa all'asta, a scopi di beneficenza, a favore della Fond

DS Automobiles da sempre è stato un brand strettamente legato al mondo dell'arte. Non dobbiamo dimenticare che è l'erede di un veicolo mitico, come la DS 19 che fu esposta nel 1959 alla Triennale di Milano. Continuiamo a scommettere fortemente sulla creazione più innovativa e anche sulla solidarietà, come dimostra il nostro supporto per un artista pop di fama internazionale come Felipao.

DS Automobiles è diventata oggi una fonte di ispirazione per uno dei grandi nomi della pop art, lo spagnolo Felipao, che ha preso lo spirito del brand come stimolo, per tradurre la sua creatività in una delle sue famose poliedriche Meninas.

Figlio e nipote di diplomatici, Felipe García-Bañón Sanz-Briz, noto con il nome d'arte di Felipao, è diventato un punto di riferimento nel mondo della pop art. Completamente dedicato alle sue opere creative dal 2009, i suoi lavori sono stati esposti in Germania, Stati Uniti, Hong Kong, Messico e Regno Unito e fanno parte delle collezioni private più selezionate, come quelle di Philippe Starck, la famiglia Koplowitz, Varez o la famiglia March.

Sottile ed elegante, la Menina ispirata a DS è realizzata in fibra di vetro. Misura 1,65 metri di altezza ed è composta da 448 volti sfaccettati. Si distingue per l'uso del colore Blu Millennio, lo stesso utilizzato per DS 3 CROSSBACK. L'uso del colore è un segno distintivo dell'artista: costituisce un mezzo per esprimere emozioni e sensazioni. Insieme alla tecnica e alla proiezione della luce, riesce a trasmettere la perfetta fusione tra l'arte e il design di DS. Il creatore trasferisce le tecniche tipiche del mondo automobilistico al suo lavoro, fondendo il modello DS con vari poliedri che compongono la gonna della scultura.

La Menina DS è stata messa ora all'asta per scopi di beneficenza a favore della Fondazione CRIS contro il cancro. Questa organizzazione concentra i suoi sforzi sulla promozione e lo sviluppo della ricerca per porre fine a questa malattia. Attualmente, 13 progetti di ricerca sul cancro per adulti e pediatrici sono finanziati in Spagna, Francia e Regno Unito. E’ possibile fare delle offerte per aggiudicarsi la Menina DS sulla piattaforma d'asta Balcis, al prezzo di partenza di 14.000 euro, all'URL https://auctionet.com/en/1109895-felipao-para- ds-store-Menin.

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 3 giugno 2020.

Collaborare con DS Automobiles è stata un'esperienza arricchente per Felipao, poiché è un marchio con cui si identifica molto, come lui stesso ha dichiarato: “È elegante e sofisticato e la sua passione per la cura dei dettagli è qualcosa di molto interessante. Le finiture interne, con il loro trattamento delle trame e l'uso di materiali inediti nel mondo automobilistico, sono fonte di ispirazione. È un marchio strettamente legato al design sin dal suo inizio e che lo rende ancora più stimolante per un artista.”