La nuova Defender conquista il “Car of the Year" ai Top Gear Awards

La Land Rover Defender ha conquistato due ambitissimi riconoscimenti assegnati quest'anno dal programma Top Gear: il titolo assoluto di Car of The Year e quello di Unstoppable Force.

I giudici del prestigioso premio hanno valutato la Defender uno dei veicoli più robusti di oggi, una brillante erede dell'iconica Land Rover originale, un'auto per il ventunesimo secolo in grado di offrire in ogni condizione performance d'eccezione.

Jack Rix, Editor di Top Gear Magazine commenta: "Il Car of the Year è un premio che viene assegnato solo al meglio del meglio. Abbiamo riconosciuto che sostituire un'icona non è un compito invidiabile, un compito al quale Land Rover ha dedicato il tempo necessario per svolgerlo nel modo migliore.

Ne abbiamo guidata una nel deserto della Namibia - e in ambienti diversi ma impegnativi come la M25 - in tutte le versioni, 90 e 110 e con tutti i motori, e si è sempre comportata brillantemente. C'è una discussione sul fatto che con il prezzo un po' più alto non sarà appropriatamente utilizzata dalla comunità agricola o dagli allevatori, ma questo non vuol dire che non potrebbe essere… È la più robusta e capace off-roader che abbiamo mai provato, ma è anche così raffinata e ben equipaggiata da essere anche una vettura per la famiglia e la città.

Congratulazioni a tutti voi di Land Rover."

Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering di Jaguar Land Rover aggiunge: "È assolutamente un onore per noi ricevere il premio Car of the Year di Top Gear per la nostra nuova Defender. Fin dall'inizio, quando dovevamo creare il veicolo partendo da un foglio di carta bianca, eravamo ossessionati dal rispetto dovuto alla tradizione ed all'autenticità di un veicolo che doveva anche essere perfetto per il mutevole scenario di oggi.

Abbiamo lavorato senza sosta per realizzare un SUV dalle incredibili capacità in off-road, ma che fosse equilibrato e piacevole nella guida su strada. Inoltre la nuova Defender è completamente connessa, grazie al nuovo impianto elettrico EVA2 e al sistema di infotainment Pivi Pro e garantisce anche i continui aggiornamenti SOTA che migliorano costantemente il sistema operativo.

Siamo particolarmente fieri di questo riconoscimento di Top Gear, che testimonia la totale dedizione della famiglia Jaguar Land Rover alla creazione di un veicolo che crediamo realmente degno del nome Defender. “

Resistenza

Per celebrare l'avvenimento Land Rover e Top Gear hanno organizzato un test che comprovasse quanto la Defender meritasse il titolo di "Unstoppable Force". Il test è stato studiato per dimostrare la resistenza strutturale del pianale D7x in alluminio sospendendo tre 110 di serie da una gru, esclusivamente tramite l'occhione di traino.

La prova, svolta nel campo prova di Gaydon nel Warwickshire, ha sottoposto la prima delle Defender 110 ad una trazione di oltre otto tonnellate, visto che ogni veicolo montava anche l’Adventure Pack ed altri equipaggiamenti opzionali.

Tom Ford di Top Gear ha dichiarato: "Volevamo provare che la nuova Defender fosse degna della sua fama, con un test in stile Top Gear. E cosa potevo chiedere di meglio di una gru da 150 tonnellate, tre Defender e un cavo?"

I premi Top Gear entrano a far parte della collana di premi di prestigio conquistati nel 2020 dalla Defender, che sono oltre trenta ad oggi. Fra questi il "2021 SUV of the Year" di Motortrend, il "Best SUV 2020" di Autocar e il "Best Off-roader" di Parker.

La nuova Defender ha superato oltre 62.000 test prima di ottenere l'approvazione tecnica; chassis e scocca sono stati progettati per superare la procedura "Extreme Event Test" di Land Rover - con impatti sostenuti e ripetuti - che si spinge ben oltre i normali standard di SUV e autovetture.