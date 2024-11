La Nuova Lancia Ypsilon in Tour: eleganza e innovazione nelle città italiane

La Nuova Lancia Ypsilon ha scelto Torino per il debutto del suo attesissimo roadshow, che la vedrà sfilare nei quartieri più iconici e raffinati delle principali città italiane fino alle festività natalizie.

Dieci esemplari del nuovo modello hanno attraversato il capoluogo piemontese tra venerdì 14 e domenica 17, conquistando il pubblico con le sue linee eleganti e il suo design sofisticato. L’accoglienza è stata calorosa, con la nuova Ypsilon che ha saputo ammaliare sia i residenti che i numerosi turisti presenti in città per le ATP Finals.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha espresso entusiasmo per questa prima tappa del tour: “Sono orgoglioso dell’accoglienza riservata a Torino. La città rappresenta la storia del nostro marchio, e siamo felici di far partire proprio da qui il nuovo corso della Lancia Ypsilon.” Torino non è solo la culla storica di Lancia, fondata nel 1906, ma è anche sede del quartier generale del marchio e del Centro Stile che ha progettato la nuova Ypsilon.

Durante il weekend, la Nuova Ypsilon ha toccato alcuni dei luoghi più affascinanti della città. Tra questi, Via Po, una delle arterie storiche che collega Piazza Castello a Piazza Vittorio Veneto, con una vista spettacolare sul fiume Po e sulla collina torinese. Non è mancata una sosta in Piazza San Carlo, conosciuta come il "salotto di Torino", dove la Ypsilon ha trovato il contesto ideale per il suo stile raffinato. La sua presenza è stata notata anche nelle vie del Quadrilatero e in Piazza Vittorio Veneto, tra locali e caffè che animano la movida serale.

La Nuova Lancia Ypsilon anticipa il ritorno del marchio nel motorsport, atteso per il 2025, quando il modello Ypsilon Rally4 HF farà il suo ingresso nei circuiti, omaggiando la tradizione rallystica di Lancia, uno dei brand più vincenti della storia. Ma il nuovo modello non è solo una promessa futura: già oggi è possibile provarlo presso una delle 160 Case Lancia in Italia, showroom rinnovati secondo la nuova corporate identity del marchio. Qui i clienti possono immergersi in una customer experience premium, testare le versioni ibride o elettriche della Ypsilon, e usufruire di offerte finanziarie vantaggiose fino al 30 novembre.

Dopo Torino, il tour della Nuova Lancia Ypsilon farà tappa a Milano dal 21 al 24 novembre, per poi raggiungere Roma dal 28 novembre al 1° dicembre e Napoli dal 5 all'8 dicembre. Con questo roadshow, Lancia offre al pubblico un'esperienza unica, dove tradizione e innovazione si fondono, rappresentando con orgoglio l’eleganza e l’innovazione del design italiano.