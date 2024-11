La Nuova Lancia Ypsilon: stile e innovazione nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese

Dopo l’entusiasmo raccolto a Torino, la Nuova Lancia Ypsilon ha proseguito il suo roadshow a Milano, città simbolo di eleganza, innovazione e creatività.

Lo scorso weekend, un’elegante flotta composta da dieci esemplari del nuovo modello, in configurazione ibrida ed elettrica, ha attraversato le vie più iconiche del Quadrilatero della Moda, tra cui via Montenapoleone, recentemente incoronata la strada commerciale più costosa al mondo dal report “Main Streets Across the World” di Cushman & Wakefield.

Un gioiello in passerella

In questa cornice esclusiva, la Nuova Ypsilon si è rivelata protagonista assoluta, sfilando tra le boutique delle maison più prestigiose al mondo – da Gucci a Versace – e catturando l’attenzione di un pubblico internazionale. Il design del nuovo modello rappresenta un dialogo tra passato e futuro, con dettagli che richiamano le storiche Aurelia e Flaminia, accostati a tratti ispirati alla Stratos e alla Delta. La calandra a calice, i fanali posteriori scolpiti e gli interni raffinati, realizzati con materiali pregiati e sostenibili, esaltano l’eleganza senza tempo della vettura.

Luca Napolitano: “Un modello che unisce tradizione e innovazione”

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha commentato con entusiasmo l’accoglienza ricevuta dal pubblico milanese:“Milano rappresenta il mix perfetto tra storia e innovazione, proprio come la Nuova Ypsilon. Siamo orgogliosi di constatare come il nostro Rinascimento stia conquistando sempre più persone, come dimostrano gli oltre 10.000 ordini già raccolti”.La Nuova Ypsilon, ha aggiunto Napolitano, incarna “un’idea di mobilità sostenibile e raffinata, con tecnologie avanzate per l’assistenza alla guida, comfort di alto livello e motorizzazioni elettrificate”.

Un viaggio tra i quartieri simbolo di Milano

Il tour cittadino della Nuova Ypsilon è stato un omaggio alla varietà e alla bellezza di Milano. Dalle strade di Brera, con il loro fascino senza tempo, a Porta Nuova, emblema della Milano moderna, passando per i Navigli e l’atmosfera vivace e pittoresca che li caratterizza. Ogni quartiere ha offerto una cornice unica per mettere in risalto il carattere poliedrico della vettura, capace di coniugare heritage e avanguardia.

In zona Tortona, cuore del design milanese, la Nuova Ypsilon ha evocato ricordi della sua partecipazione alla Milano Design Week 2024, quando la versione Edizione Cassina, frutto della collaborazione con il celebre brand di interior design, fu esposta nello showroom Bredaquaranta, rafforzando il legame tra Lancia e il mondo del design.

Un’esperienza esclusiva nelle Case Lancia

Il roadshow non si ferma qui: dopo Milano, sarà la volta di Roma (28 novembre - 1° dicembre) e Napoli (5 - 8 dicembre). Nel frattempo, gli appassionati possono vivere un’esperienza premium presso una delle 160 Case Lancia in Italia, spazi esclusivi progettati per esaltare il nuovo corso del marchio. Qui è possibile esplorare l’intera gamma della Nuova Ypsilon, declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, e prenotare un test drive per apprezzarne prestazioni, maneggevolezza ed efficienza.

Fino al 30 novembre, inoltre, è disponibile un’offerta imperdibile: la versione ibrida con rata mensile di 200 euro per 48 mesi* o la versione elettrica con rata da 200 euro per 36 mesi**, beneficiando del bonus statale in caso di rottamazione.

Conclusioni: la Ypsilon e il Rinascimento di Lancia

Il roadshow della Nuova Ypsilon non è solo un evento promozionale, ma una celebrazione del Made in Italy. Attraversando città simbolo della bellezza e della creatività italiana, Lancia conferma il suo ruolo di ambasciatrice dello stile e dell’innovazione, aprendo un nuovo capitolo nella sua storia con un modello capace di coniugare passato, presente e futuro.