La web serie IN//OUT di Dodge Europe torna in pista

La web serie IN//OUT di Dodge Europe è tornata per una seconda stagione, promettendo emozioni alla massima potenza e portando gli spettatori nel vivo dell'azione con esperienze fuori dall'ordinario.

Il primo episodio della nuova stagione è ora disponibile per la visione e il progetto editoriale del Brand proseguirà per tutto il 2024, evolvendosi per amplificare i valori inconfondibili del marchio attraverso una serie di sfide ed emozioni esclusive e mai viste prima in Europa.

Un ritorno esplosivo con Ida Zetterström

Protagonista della seconda stagione di IN//OUT by Dodge Europe è ancora una volta Ida Zetterström, pilota di NHRA Top Fuel USA e campionessa europea Top Fuel 2023. I follower hanno già conosciuto Ida come ambasciatrice del marchio Dodge grazie al successo della prima stagione. Il nuovo episodio è stato prodotto in Olanda, sul Circuito TT di Assen, noto come la "Cattedrale della Velocità". Ida conduce il pubblico in un viaggio esclusivo durante l'intero weekend di gare del Campionato WorldSBK, portando i fan di Dodge nel cuore dell'azione e dietro le quinte della tappa olandese della competizione.

La sfida tra Ducati Panigale e Dodge Challenger

Il momento più emozionante dell'episodio ruota attorno alla partecipazione speciale di Andrea Iannone, pilota del Team indipendente Go Eleven. Durante il weekend di gara del Campionato WorldSBK, sul leggendario circuito olandese, Ida sfida il Team e il pilota in una emozionante drag race, una sfida senza precedenti. La drag race tra la Ducati Panigale V4 R di Andrea Iannone e la Dodge Challenger SRT Hellcat personalizzata di Ida Zetterström si è svolta sull’iconico rettilineo del Circuito TT di Assen, mostrando le affinità tra il mondo della Superbike, quello del drag racing e la voglia di prestazioni pure dei fan di Dodge.

Le parole di Luca Vernoli

"L'attitudine irriverente e senza compromessi di Dodge è ciò che fa innamorare i fanatici delle prestazioni del nostro Brand. Utilizzando la nostra webseries IN//OUT come piattaforma di comunicazione vogliamo spingere ulteriormente sull’acceleratore delle emozioni autentiche, creando contenuti europei originali e mai visti prima: la sfida tra Andrea Iannone del Team Go Eleven e Ida rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare la nostra presenza come Official Car del Campionato WorldSBK," dice Luca Vernoli, Responsabile Marketing e Comunicazione Dodge & Ram Trucks Enlarged Europe.

Dodge al Campionato WorldSBK 2024

Durante la stagione WorldSBK 2024, il Brand fornirà due Dodge Challenger SRT Hellcat come Official Safety Car e due Dodge Durango SRT dedicati alla Race Direction e al Safety Officer FIM. Oltre a fornire le 4 Official Cars, Dodge Europe regala emozioni uniche ai fan e agli addetti ai lavori grazie a diverse esperienze esclusive durante i weekend di gara, come gli “Hot Laps” a bordo delle Safety Cars. Tutto questo e molto altro ancora è raccontato nella nuova puntata di IN//OUT by Dodge Europe.

Prossimo episodio al Circuito di Misano

Il secondo episodio della web serie sarà prodotto nelle prossime settimane sul Circuito di Misano, durante la prima tappa italiana del Campionato WorldSBK. Seguite i canali social di Dodge Europe per ulteriori aggiornamenti e informazioni.