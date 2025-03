Lamborghini accelera nel 2024: anno da record tra fatturato, vendite e innovazione

Lamborghini 2024 chiude un altro anno da record, superando per la prima volta nella sua storia la soglia dei 3 miliardi di euro di fatturato.

La crescita del 16,2% rispetto all'anno precedente conferma il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni del marchio, consolidando la sua posizione nel segmento del lusso. Il risultato operativo ha raggiunto gli 835 milioni di euro, con un incremento del 15,5% rispetto al 2023, mantenendo un margine operativo del 27%, tra i più alti del settore. Questi numeri dimostrano la forza di un brand che continua a espandersi nonostante la contrazione del mercato automobilistico globale.

Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha sottolineato come la crescita dell’azienda sia stata accompagnata da un importante rinnovo della gamma. Il 2024 ha visto il marchio non solo rafforzare la propria presenza in tutte le macroregioni, ma anche mantenere un alto livello di esclusività e innovazione. Le vendite Lamborghini hanno toccato quota 10.687 vetture, segnando un incremento del 5,7% rispetto all'anno precedente e confermando la stabilità oltre la soglia delle 10.000 unità annue.

Paolo Poma, CFO di Lamborghini, ha evidenziato come il 2024 abbia segnato una trasformazione senza precedentiper l’azienda. In soli 18 mesi, Lamborghini ha completamente rinnovato la sua gamma, introducendo tre nuovi modelli e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento. Il primo grande lancio è stato quello della Revuelto HPEV, la prima Lamborghini ibrida ad alte prestazioni, che combina un motore V12 con tre propulsori elettrici per un’esperienza di guida senza precedenti. Successivamente è stata la volta di Urus SE, l’evoluzione del Super SUV, che ha introdotto tecnologie avanzate, un design rinnovato e prestazioni ancora più elevate. Infine, il debutto di Temerario Lamborghini alla Monterey Car Week ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del brand, con un motore inedito capace di raggiungere i 10.000 giri/min, offrendo una guida estrema e senza compromessi.

Lamborghini continua a puntare su innovazione, esclusività e performance, valori che costituiscono i pilastri della sua strategia globale. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, esplorando nuove tecnologie, materiali innovativi e soluzioni progettuali all’avanguardia. Questo impegno si traduce in una produzione sempre più sostenibile, con un focus su efficienza energetica e qualità costruttiva. Il perfezionamento dell’aerodinamica, l’utilizzo di materiali leggeri e l’evoluzione dei propulsori contribuiscono a mantenere il DNA Lamborghini inconfondibile, caratterizzato da stile distintivo, emozione e ingegneria d’avanguardia.

L’unicità di Lamborghini si riflette anche nel livello di personalizzazione offerto ai clienti. Ogni modello è pensato per garantire un’esperienza esclusiva, con design iconico e produzione artigianale di eccellenza. La produzione limitata di ogni vettura contribuisce a mantenere il valore residuo nel tempo, garantendo un’elevata desiderabilità. La continua evoluzione dei processi industriali e l’adozione di sistemi avanzati hanno permesso a Lamborghini di elevare ulteriormente i propri standard, confermandosi un riferimento nei settori dell’eccellenza tecnologica e del lusso.

Oltre ai successi commerciali, Lamborghini ribadisce il proprio ruolo di ambasciatore del Made in Italy. La produzione, interamente realizzata a Sant’Agata Bolognese, non solo valorizza il settore automobilistico italiano, ma genera un impatto positivo anche a livello occupazionale. Negli ultimi due anni, Lamborghini ha incrementato la propria forza lavoro del 30%, assumendo 1.000 nuove risorse e rafforzando il proprio ecosistema di fornitori e collaboratori. Questo sviluppo è stato reso possibile grazie a un piano di investimenti senza precedenti, volto a modernizzare i processi produttivi, ampliare le infrastrutture e rafforzare la sostenibilità dell’intero sistema industriale.

Alla luce di questi risultati, Lamborghini guarda al futuro con ambizione, puntando a consolidare la sua posizione nel mercato con una gamma completamente rinnovata. L’obiettivo è affrontare con determinazione le prossime sfide del settore, continuando a combinare prestazioni, esclusività e innovazione in ogni nuova creazione. Con un 2024 da record, Lamborghini dimostra ancora una volta di essere non solo un simbolo di eccellenza automobilistica, ma anche un marchio in costante evoluzione, pronto a ridefinire il concetto di lusso e performance nel mondo delle supercar.