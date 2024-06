Lamborghini celebra il mese della diversità, equità e inclusione

Con la fine di maggio si conclude il mese europeo della diversità, equità e inclusione (DE&I), ma per Automobili Lamborghini le iniziative in questo ambito proseguono con impegno e determinazione.

La Casa di Sant’Agata Bolognese, da anni promotrice di azioni volte a sensibilizzare e supportare i propri dipendenti, ha in programma numerosi progetti per il 2024, mirati a sostenere e diffondere la cultura della DE&I all'interno e all'esterno dell'azienda.

Certificazioni e Riconoscimenti

L’impegno di Automobili Lamborghini verso la DE&I è stato riconosciuto nel 2022 con la certificazione IDEM, rendendola la prima azienda nel settore automotive ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Questo traguardo posiziona Lamborghini tra le realtà più attente alle tematiche di gender equality, distinguendosi per aspetti come la retribuzione equa e le politiche di flessibilità e tutela della genitorialità.

Nel 2023, Automobili Lamborghini ha ottenuto anche la certificazione UNI/PdR 125:2022, che premia le misure adottate per eliminare il divario di genere in termini di opportunità di crescita, parità salariale e tutela della genitorialità. L’azienda si impegna a mantenere e confermare questa certificazione ogni anno, dimostrando un impegno costante verso la parità di genere.

Campagne di Sensibilizzazione

Per promuovere l'allineamento tra cultura aziendale e consapevolezza individuale, Lamborghini ha lanciato una campagna sul linguaggio inclusivo, supportata da un piano editoriale di contenuti e appuntamenti volti alla sensibilizzazione, ispirazione e formazione. Questa campagna mira a educare i dipendenti sul corretto utilizzo delle espressioni, evitando termini che possono alimentare stereotipi di genere.

In collaborazione con scrittori, filosofi, linguisti e sociologi, l'azienda affronta temi attuali legati alla diversità, centrali nella strategia aziendale. Un evento significativo è stato il dibattito con le giocatrici del Bologna FC intitolato “La Gender Equality scende in campo contro gli stereotipi”, durante il quale si è discusso su come il mondo del calcio affronta i pregiudizi di genere.

Formazione Continua e Supporto alle Famiglie

Automobili Lamborghini pone grande enfasi sulla formazione come strumento di sensibilizzazione. L’azienda organizza regolarmente incontri e contenuti fruibili per i dipendenti attraverso i Lambo Talks e i Lambo Podcast, che affrontano temi di diversità, equità e inclusione con testimonianze di esperti del settore. Inoltre, sono previsti appuntamenti obbligatori sul tema degli Unconscious Bias (pregiudizi impliciti) e delle molestie sul luogo di lavoro. Dopo l'adozione di una politica di zero tolleranza, sono stati garantiti sistemi di segnalazione e monitoraggio per tutelare i dipendenti.

Il supporto alle famiglie è centrale nella strategia di DE&I di Lamborghini. Attraverso strumenti definiti nella contrattazione di secondo livello, l’azienda promuove un modello di "genitorialità condivisa", che consente una distribuzione equa dei carichi di cura e delle responsabilità derivanti dall'essere genitori lavoratori. Politiche di welfare negoziato prevedono integrazioni economiche per il congedo parentale facoltativo e permessi retribuiti per malattia o visite mediche del nucleo familiare e per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola materna. Particolare tutela viene assicurata al “genitore solo” e ai genitori di figli con disabilità.

Un’iniziativa di successo è il “Mum & Dad Coaching”, che consente alle neomamme e ai neopapà di confrontarsi con un coach sui cambiamenti che accompagnano l'arrivo di un figlio, supportando i genitori nel loro nuovo ruolo.

Iniziative Locali e Collaborazioni

L'impegno di Automobili Lamborghini verso la DE&I si estende oltre i confini aziendali, toccando anche la comunità locale. L'azienda ha sviluppato e sostenuto numerosi progetti in collaborazione con altre realtà imprenditoriali, fondando Rete Capo D, una comunità di imprese del territorio bolognese nata su input della Città Metropolitana di Bologna. Rete Capo D è impegnata nella sensibilizzazione alle pari opportunità, con l'obiettivo di sviluppare sinergie e progetti comuni a favore del territorio, con un’attenzione particolare all’ambito scolastico e educativo.

Futuri Progetti per il 2024

Per il 2024, Automobili Lamborghini ha in programma diversi progetti mirati a rafforzare ulteriormente la cultura della DE&I all’interno dell’azienda. Tra questi, la continuazione e l’espansione delle campagne di sensibilizzazione sul linguaggio inclusivo, nuovi moduli formativi su temi di diversità e inclusione, e ulteriori iniziative di supporto alle famiglie. L’azienda prevede anche di ampliare le collaborazioni con altre realtà imprenditoriali e istituzioni locali per sviluppare progetti comuni che promuovano la diversità e l'inclusione sul territorio.

L'impegno di Automobili Lamborghini verso la diversità, equità e inclusione è esemplare e continuativo. Attraverso certificazioni, campagne di sensibilizzazione, formazione, supporto alle famiglie e iniziative locali, l'azienda dimostra un approccio olistico e concreto a queste tematiche. Con progetti ambiziosi previsti per il 2024, Lamborghini continua a essere un punto di riferimento nel settore automotive, promuovendo una cultura aziendale basata sul rispetto, l'inclusione e l'equità.