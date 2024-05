Lamborghini: La nuova supersportiva arriverà con motore V8 biturbo HPEV

Lamborghini ha svelato il progetto della sua seconda supersportiva nella gamma High Performance Electrified Vehicle, denominata Lamborghini 634.

Questo nuovo modello sarà equipaggiato con un motore V8 biturbo abbinato a un sistema ibrido con tre motori elettrici e un cambio a 8 marce a doppia frizione, recentemente introdotto su Revuelto e ora ottimizzato per la 634.

Il motore, progettato interamente a Sant’Agata Bolognese, punta a superare le performance della gamma Huracán, combinando l’alta linearità di progressione del celebre V10 Lamborghini con la potenza e la coppia specifica di un motore turbo di nuova generazione. Il V8 biturbo da 4.0 litri sviluppa una potenza massima di 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri/minuto, raggiungendo un regime massimo di 10.000 giri/minuto, un valore tipico dei motori da competizione.

La coppia motrice erogata è di 730 Nm tra i 4.000 e i 7.000 giri/minuto, garantendo una progressione entusiasmante simile a quella di un motore da corsa. Il sistema elettrico posteriore, sviluppato per il nuovo V8, è posizionato tra il motore termico e il cambio e comprende un inverter e un’unità elettrica assiale capace di generare 300 Nm di coppia e 110 kW a 3.500 giri/minuto, mantenendo dimensioni compatte e peso contenuto.

Un elemento fondamentale del progetto è stato il sound del nuovo propulsore, pensato per offrire un’esperienza di guida unica. Il V8 esalta le proprie caratteristiche in un crescendo sonoro che raggiunge il proprio apice agli alti regimi, creando una sinfonia in armonia con le vibrazioni del telaio, offrendo al pilota un’esperienza sensoriale completa e totalizzante.

Il lancio della Lamborghini 634 è programmato per il 2024, inserendosi nel piano “Direzione Cor Tauri”, che vede Lamborghini avviarsi verso la progressiva elettrificazione della gamma. Questo percorso è iniziato nel 2023 con la presentazione della Revuelto e proseguito con l’introduzione della Urus SE ad aprile 2024.