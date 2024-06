Lamborghini e Lavazza: nuova partnership per l’eccellenza italiana

Automobili Lamborghini e Lavazza, simboli dell'eccellenza italiana nei rispettivi settori, hanno annunciato una nuova partnership che celebrerà la qualità e l'innovazione del Made in Italy a livello globale.

Unione di Due Icone Italiane

Automobili Lamborghini, rinomata per la produzione di vetture supersportive di lusso, e Lavazza, uno dei principali produttori di caffè nel mondo, hanno siglato un accordo presso la storica sede di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Questa collaborazione strategica vedrà i due marchi lavorare insieme per promuovere non solo i loro prodotti di punta, ma anche il loro impegno condiviso verso l'eccellenza e l'innovazione.

Eventi e Iniziative Comuni

La partnership darà il via a una serie di eventi e iniziative sia in Italia che all'estero. Lavazza accompagnerà gli eventi di Automobili Lamborghini, offrendo esperienze di caffè di alta qualità ai partecipanti. Inoltre, i visitatori del Museo Automobili Lamborghini potranno degustare il caffè Lavazza durante la loro visita, e i dipendenti dell'azienda avranno accesso a un’area break dedicata, dove potranno godersi una pausa caffè di qualità.

Sinergia e Valori Condivisi

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha commentato: “Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con Lavazza, unendo due eccellenze italiane in un progetto comune. Automobili Lamborghini è impegnata da sempre nel garantire un’esperienza di qualità a chiunque si avvicini al brand. La partnership con Lavazza rappresenta l’opportunità di far vivere nel mondo, ai nostri clienti, visitatori e appassionati, l’esperienza dell’italianità.”

Antonio Baravalle, CEO di Lavazza, ha aggiunto: "Questa partnership rappresenta un momento speciale per due aziende che hanno sempre puntato all'eccellenza. Le affinità tra Lavazza e Automobili Lamborghini sono molteplici: entrambe sono ambasciatrici dell'italianità nel mondo, entrambe condividono una storia di successi e un impegno costante verso la qualità. Siamo entusiasti di unire le forze per continuare a ispirare con i nostri valori condivisi, in Italia e all’estero.”

Promuovere il Made in Italy

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per entrambe le aziende nel promuovere il Made in Italy. Lavazza, con la sua lunga tradizione nel settore del caffè, e Lamborghini, con la sua eccellenza nel mondo delle auto sportive, combinano le loro forze per offrire esperienze uniche che esaltano i valori dell'innovazione e della qualità italiana.

Esperienze di Marca Uniche

Attraverso questa sinergia, Lavazza fornirà caffè di alta qualità durante gli eventi Lamborghini, creando un ambiente di lusso e raffinatezza. I visitatori del Museo Automobili Lamborghini potranno vivere un'esperienza completa, gustando il caffè Lavazza mentre ammirano i modelli più iconici della storia automobilistica. Inoltre, i dipendenti Lamborghini potranno beneficiare di un’area break dedicata, che offrirà un momento di relax e piacere durante la giornata lavorativa.

Innovazione e Futuro

Entrambi i marchi sono noti per la loro incessante ricerca dell'innovazione. Questa partnership non solo consolida la loro posizione nel mercato globale, ma apre anche nuovi orizzonti per future collaborazioni e sviluppo di prodotti. Con un occhio sempre puntato al futuro, Lamborghini e Lavazza continueranno a spingere i confini dell'eccellenza, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili.

La partnership tra Automobili Lamborghini e Lavazza rappresenta un incontro di due icone del Made in Italy, unendo l'eccellenza nella produzione di auto sportive di lusso con l'arte del caffè di alta qualità. Questa collaborazione non solo rafforza la posizione di entrambi i marchi a livello internazionale, ma offre anche nuove e affascinanti esperienze per clienti e appassionati. Con un impegno comune verso l'innovazione e la qualità, Lamborghini e Lavazza sono pronti a ispirare il mondo con i loro valori condivisi e la loro dedizione all'eccellenza