Lamborghini Revuelto e Lanzador debuttano al salone Ginevra (GIMS) Qatar

Alla prima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (GIMS) Qatar, Automobili Lamborghini presenta al pubblico mediorientale due importanti modelli.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini, era presente a Doha in rappresentanza del brand per il primo GIMS Qatar, durante il quale il pubblico locale ha avuto l'opportunità di ammirare due anteprime regionali: la supersportiva Revuelto[1] plug-in ibrida V12 e la concept car 100% elettrica Lanzador.

Nel presentare le due vetture, Stephan Winkelmann ha commentato: “Il nuovo salone dell'auto in una regione strategica è l'occasione perfetta per introdurre questi importanti modelli Lamborghini al pubblico mediorientale. Siamo lieti di essere qui oggi, nell'anno in cui l’azienda celebra il suo 60° anniversario: sei decenni ricchi di tradizione che ci proiettano verso un futuro innovativo fatto di elettrificazione, come dimostrano le anteprime che abbiamo portato a GIMS Qatar”.

Erede della leggendaria Aventador, Revuelto definisce un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida. L'architettura rivoluzionaria, dotata di un motore V12 ad aspirazione naturale abbinato a tre motori elettrici e a un cambio trasversale a doppia frizione a otto rapporti, sprigiona 1015 CV. Con il suo design innovativo, un'aerodinamica dalla massima efficienza e un nuovo concetto di telaio in carbonio, l'ibrida Revuelto porta avanti la tradizione delle supersportive V12 targate Lamborghini.

Dopo il debutto mondiale a Pebble Beach ad agosto, i visitatori di Doha hanno potuto assistere anche all'anteprima mediorientale di Lanzador, la concept car che anticipa il quarto modello, il primo interamente elettrico della Casa di Sant’Agata Bolognese. Aprendo le porte a un nuovo segmento, una Ultra GT 2+2 posti con un assetto maggiormente rialzato da terra che esibisce forme pulite, tecniche e che denotano un approccio purista, con un concept completamente nuovo in termini di prestazioni ed esperienza di guida senza precedenti.

Automobili Lamborghini partecipa a GIMS Qatar dal 5 al 14 ottobre. Con 13 concessionari in Medio Oriente e Africa, la regione rappresenta un mercato importante per il marchio di supersportive che, nel 2022, ha registrato i migliori risultati di sempre in termini di consegne ai clienti, fatturato e redditività.