Lamborghini Revuelto Opera Unica: un capolavoro di personalizzazione per il mercato cinese

Automobili Lamborghini ha svelato la Revuelto Opera Unica, una versione esclusiva della sua supercar elettrificata, durante l’evento Lamborghini Esperienza Arte a Shanghai.

Pensata per il mercato cinese, questa straordinaria opera è frutto dell’eccellenza artigianale del Centro Stile Lamborghini e del programma di personalizzazione Ad Personam. Con dettagli che richiamano l’innovazione e l’estetica unica del brand, la Revuelto Opera Unica rappresenta l'essenza di Lamborghini, che fonde arte e potenza in un veicolo senza precedenti.

“Questa Revuelto Opera Unica combina alla perfezione velocità, potenza e maestria. Innalza lo spirito innovativo di Lamborghini e porta il suo animo artistico a nuovi livelli,” ha dichiarato Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini. L’auto è decorata con una livrea unica, caratterizzata da una combinazione di Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis, che sfuma dal Nero Pegaso al Rosso Efesto, rappresentando idealmente la costellazione del Toro. Questo processo artigianale ha richiesto oltre 480 ore di lavoro per creare una finitura che esprime velocità e potenza.

Gli interni della Revuelto Opera Unica sono altrettanto esclusivi, con l’abitacolo in Nero Ade impreziosito da dettagli in Rosso Efesto. Le cuciture invertite, il cordoncino del logo e la targa in carbonio "Opera Unica" riflettono un’attenta lavorazione manuale, testimonianza delle 53 ore dedicate alla realizzazione di interni curati al massimo dettaglio. Questi elementi conferiscono un’eleganza senza pari, enfatizzando la combinazione di artigianalità e tecnologia che è l’essenza della Revuelto.

L'Arte della personalizzazione: il programma ad personam

Lamborghini permette ai propri clienti di creare la vettura dei loro sogni attraverso il programma Ad Personam, che offre infinite possibilità di personalizzazione. Ogni elemento, dai materiali alle tonalità della verniciatura, può essere adattato per rispettare la visione estetica del cliente, senza mai comprometterne qualità e performance. Il Design Director Mitja Borkert ha sottolineato come “questo programma consente ai clienti di esprimere tutta la propria creatività attraverso una Lamborghini unica, un’opera d’arte su quattro ruote.”

Un esempio di prestazioni elettrificate: Lamborghini Revuelto

Presentata nel 2023, la Lamborghini Revuelto è la prima supersportiva ibrida plug-in (HPEV) con un motore V12 del brand. Il sistema ibrido, che combina un nuovo motore a combustione interna con tre motori elettrici e un cambio a doppia frizione, raggiunge una potenza complessiva di 1.015 CV. L’auto accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, con una velocità massima che supera i 350 km/h. La Revuelto stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni, efficienza aerodinamica e piacere di guida, rappresentando la visione del futuro elettrificato di Lamborghini.

Con la Revuelto Opera Unica, Lamborghini porta la personalizzazione a livelli mai visti, offrendo ai clienti cinesi un veicolo che incarna tutta l’arte e la tecnologia del brand, con l’inconfondibile potenza che solo una Lamborghini sa trasmettere.