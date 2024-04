Lamborghini Revuelto V12 HPEV: debutto speciale ad Imola

Automobili Lamborghini ha scelto l'ambiente suggestivo dell'Autodromo di Imola per svelare una versione straordinariamente unica della sua supersportiva V12 ibrida plug-in, la Revuelto,

realizzata attraverso il rinomato programma di personalizzazione Ad Personam. Questa presentazione si è tenuta in occasione della prima edizione della Lamborghini Arena, l'evento più imponente mai organizzato nella storia del marchio di Sant'Agata Bolognese, attirando appassionati e collezionisti da tutto il mondo il 6 e 7 aprile 2024.

La speciale Revuelto si distingue per una combinazione di colori e materiali pensati appositamente per l'occasione. La carrozzeria è stata verniciata in Grigio Hati, con accenti in Verde Scandal che delineano la linea inferiore, il tetto, gli specchietti e il diffusore posteriore, creando un contrasto visivo di forte impatto. Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli che omaggiano l'Italia, con la bandiera tricolore adornare l'ala mobile, mentre l'abitacolo rispecchia la stessa attenzione al dettaglio e al design italiano, offrendo un ambiente unico e altamente personalizzato.

Lanciata a marzo 2023, la Revuelto rappresenta un caposaldo per Lamborghini, essendo la prima supersportiva V12 ibrida plug-in dell'azienda. Con una potenza combinata di 1015 CV, grazie al motore V12 e a tre unità elettriche, garantisce prestazioni di vertice con una velocità massima oltre i 350 km/h e uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

L'esclusivo evento Lamborghini Arena non solo ha offerto uno scenario perfetto per il debutto di questa eccezionale vettura ma ha anche evidenziato l'impegno di Lamborghini nel creare esperienze uniche per i suoi clienti, sottolineando l'importanza della personalizzazione e dell'esclusività in un mondo dove l'auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di lusso, prestazione e identità individuale. Con la sua presenza spettacolare a Imola, la Revuelto speciale Ad Personam si è affermata come un nuovo punto di riferimento nel panorama delle supersportive, proiettando Lamborghini in una nuova era del design automobilistico e della personalizzazione.