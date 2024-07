Lamborghini stupisce al Goodwood Festival of Speed 2024

L'edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed ha visto Lamborghini protagonista assoluta con la sua ultima gamma di veicoli, attirando l'attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

La casa automobilistica italiana ha presentato la Revuelto e la nuova Urus SE, entrambe esibite nella Lamborghini Lounge e impegnate nella celebre “run up the hill”, regalando uno spettacolo indimenticabile ai presenti.

Il festival, noto per la sua combinazione unica di storia e innovazione automobilistica, ha offerto a Lamborghini una piattaforma ideale per mostrare le sue ultime creazioni. Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, ha espresso grande soddisfazione: "Il Festival of Speed di Goodwood offre a Lamborghini l'ambiente perfetto per incontrare collezionisti e appassionati, che apprezzano l'opportunità di avvicinarsi alle nostre vetture in esposizione e vivere l'esperienza di vedere i nostri modelli supersportivi in azione."

La Revuelto, un esemplare unico creato dal reparto Ad Personam di Lamborghini, ha catturato l'attenzione con il suo design personalizzato. Destinata a un cliente inglese, questa supercar è stata realizzata in Grigio Acheso con dettagli in Rosso Mimir, fibra di carbonio leggera e un tetto Nero Nemesis. Gli interni, altrettanto esclusivi, presentano rivestimenti in Nero Ade con cuciture in Rosso Alala, cinture di sicurezza rosse ed elementi in fibra di carbonio, compresi volante e cruscotto. Questa combinazione di colori e materiali non solo enfatizza l'estetica della vettura, ma dimostra anche il livello di personalizzazione offerto da Lamborghini.

L'altra stella dell'evento è stata la Urus SE, che ha fatto il suo debutto dinamico nel Regno Unito. Presentata al Salone dell'Auto di Pechino, questa versione plug-in hybrid del famoso Super SUV di Lamborghini eroga una potenza di 800 CV. Grazie alla combinazione di un motore a combustione e uno elettrico, la Urus SE riduce le emissioni dell'80% rispetto alla Urus S, senza compromessi sulle prestazioni. Con un design rinnovato che incorpora aerodinamica ottimizzata e nuove soluzioni tecnologiche, la Urus SE rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. La sua commercializzazione globale inizierà nel 2025, e gli ordini coprono già i primi 24 mesi di produzione.

Oltre alla Revuelto e alla Urus SE, il Supercar Paddock di Lamborghini ha ospitato altri modelli iconici. La Huracán Tecnica, la Huracán EVO Spyder, esibita in uno speciale colore viola per celebrare il 30° anniversario della Diablo, e la Huracán Sterrato, hanno tutte preso parte alla famosa salita di Goodwood. L'evento ha fornito un'opportunità unica per celebrare il design e i motori V10 aspirati delle Huracán, mentre il pubblico attende con impazienza la presentazione della loro erede alla Monterey Car Week di agosto.

Il Goodwood Festival of Speed è noto per offrire ai visitatori un'esperienza immersiva, permettendo loro di vedere da vicino e in azione alcuni dei veicoli più straordinari del mondo. Quest'anno, la presenza di Lamborghini ha aggiunto un ulteriore livello di eccitazione. La combinazione di esposizioni statiche e dimostrazioni dinamiche ha permesso ai visitatori di apprezzare appieno le capacità tecniche e il fascino estetico dei nuovi modelli.

Il Goodwood Festival of Speed 2024 è stato un trionfo per Lamborghini, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare e stupire. Le nuove Revuelto e Urus SE non solo incarnano la tradizione di eccellenza del marchio, ma rappresentano anche il futuro dell'automobilismo sportivo, con un occhio attento alla sostenibilità. Con il loro design mozzafiato e le prestazioni senza compromessi, queste vetture hanno segnato un momento importante nella storia di Lamborghini e hanno lasciato un'impressione duratura su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere all'evento.

In sintesi, Lamborghini ha confermato il suo status di leader nel settore automobilistico, combinando perfettamente tradizione e innovazione. Il Goodwood Festival of Speed ha fornito una vetrina ideale per mostrare al mondo ciò che il futuro della mobilità sportiva ha in serbo, consolidando ulteriormente il legame tra il marchio italiano e gli appassionati di tutto il mondo.