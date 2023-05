Lamborghini Urus Performante “Essenza SCV12”, prodotta in soli 40 esemplari.

"Lamborghini presenta la Urus Performante Special Edition dedicata all'Essenza SCV12 e riservata esclusivamente ai clienti - piloti pista della hypercar, prodotta in soli 40 esemplari.

L'edizione limitata è stata realizzata dal reparto Lamborghini Ad Personam, permettendo a ciascun cliente Essenza SCV12 di configurano la loro Urus Performante, caratterizzata da un design dedicato e dettagli di ispirazione racing, per il massimo della sportività anche su strada nella guida quotidiana."

Il carattere esclusivo della Urus Special Edition è enfatizzato dall’ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, che riprende il trattamento della scocca scelta dal cliente: non solo cofano motore e tetto ma anche copribrancardi, specchietti e la cornice in carbonio con logo Lamborghini incorniciato tra i gruppi ottici posteriori.