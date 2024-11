Lancia celebra 118 anni di storia: passione, innovazione ed eleganza senza tempo

Il 27 novembre 2024 segna un anniversario importante per uno dei marchi più iconici dell’automobilismo italiano.

Lancia, fondata nel 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, festeggia il suo 118° anniversario, un traguardo che celebra una storia fatta di stile, innovazione e successi sportivi.

Per l’occasione, il marchio ha realizzato un suggestivo video celebrativo, che ripercorre il fil rouge che unisce le vetture storiche al nuovo corso rappresentato dalla Nuova Ypsilon. Le celebrazioni coinvolgono non solo i dipendenti della sede storica di Torino, ma anche quelli degli stabilimenti di Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia), uniti in un simbolico abbraccio internazionale.

“Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Alle origini del mito: innovazione e coraggio

La storia di Lancia inizia a Torino nel 1906. Vincenzo Lancia, già famoso pilota per Fiat, decide di fondare un marchio capace di unire innovazione tecnica e raffinatezza stilistica. La prima vettura, la Lancia 12 HP, introdotta nel 1908, si distingue per soluzioni innovative come il telaio basso e la trasmissione a cardano, una rarità per l’epoca.

Il successo del marchio cresce rapidamente, anche durante il difficile periodo del primo conflitto mondiale, per poi consolidarsi negli anni successivi con modelli iconici come la Lambda, la prima vettura al mondo con telaio monoscocca e sospensioni indipendenti.

Negli anni '50, la Aurelia diventa la prima auto a montare un motore V6, aprendo una nuova era di innovazione. Parallelamente, il marchio inizia a scrivere pagine memorabili nella storia del motorsport, con la creazione della Scuderia Lancia e successi leggendari come la vittoria della Carrera Panamericana.

Lancia e i Rally: il dominio del motorsport

Lancia è sinonimo di rally. Gli anni '70 e '80 segnano il dominio assoluto del marchio nelle competizioni, grazie a modelli come la Stratos, la 037 e la leggendaria Delta, che conquista ben 6 Campionati del Mondo Costruttori consecutivi.

La Stratos HF, la prima vettura progettata specificamente per i rally, diventa un simbolo di perfezione ingegneristica e design funzionale. Segue la 037, l’ultima vettura a trazione posteriore a vincere un mondiale, e infine la Delta, che con le sue versioni HF 4WD e Integrale domina per più di un decennio.

Oggi, Lancia celebra questa eredità con il ritorno nel motorsport previsto per il 2025, grazie alla nuova Ypsilon Rally4 HF, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Design senza tempo: il cuore dello stile italiano

Il design è sempre stato il tratto distintivo di Lancia, espressione di uno stile italiano unico. Modelli come l’Aurelia B24 Spider, la Flaminia e la Fulvia Coupé sono diventati simboli di eleganza e raffinatezza.

Negli interni e negli esterni, ogni dettaglio è il risultato di una cura artigianale unica, che ha portato a soluzioni innovative come l’apertura ad armadio delle portiere senza montante centrale, introdotta negli anni '30, e l’uso dell’aerodinamica nelle compatte come l’Aprilia.

Con la Nuova Ypsilon, Lancia continua questa tradizione, introducendo un linguaggio di design che combina tradizione e innovazione. La calandra a calice e i fanali posteriori ispirati alla Stratos si fondono con materiali pregiati e tecnologie avanzate, come il sistema S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che rende la guida ancora più confortevole.

Casa Lancia: il nuovo volto della customer experience

L’anniversario coincide con l’espansione degli showroom Casa Lancia, simbolo del rinnovamento del brand. Attualmente presenti in 160 sedi in Italia, questi spazi raggiungeranno 70 punti vendita in Europa entro il 2025, consolidando la presenza del marchio in mercati chiave come Francia, Spagna e Germania.

Questi showroom rappresentano una nuova visione di customer experience premium, dove il design elegante incontra un’offerta finanziaria competitiva. Fino al 30 novembre 2024, è possibile acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida o Elettrica con un piano di finanziamento a 200€ al mese, senza anticipo e con il primo pagamento posticipato di 90 giorni.

Lancia tra cinema e cultura pop

La storia di Lancia non si limita alle strade o ai circuiti. Il marchio è stato protagonista del cinema italiano e internazionale, diventando simbolo di eleganza e stile. Dall’Aurelia B24 de Il Sorpasso alla Fulvia Coupé di Profondo Rosso, le vetture Lancia hanno brillato sul grande schermo.

Più recentemente, la Lancia Delta è apparsa in film come Angeli e Demoni, confermando il legame del marchio con l’immaginario collettivo e la cultura pop.

Un futuro all’insegna dell’innovazione

Con 118 anni di storia alle spalle, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo, mantenendo fede alla sua eredità di eleganza, innovazione e passione per l’automobile.

La Nuova Ypsilon rappresenta la capostipite di questa nuova era, affiancata dai prossimi modelli che verranno lanciati entro il 2028, con un focus su tecnologie green e connettività avanzata.

Lancia non è solo un marchio automobilistico, ma un simbolo di cultura e creatività italiana, pronta a conquistare nuove generazioni di appassionati con lo stesso spirito che la rende unica dal 1906.