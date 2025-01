Lancia celebra un 2024 da protagonista tra nuovi modelli, internazionalizzazione e successi nel premium

Lancia ha chiuso un 2024 positivo, registrando oltre 32.000 immatricolazioni e consolidando la sua presenza nel segmento premium, con un'importante strategia di rilancio a livello europeo.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Lancia, che ha visto il marchio vivere un autentico Rinascimento in termini di nuovi modelli, showroom rinnovati e un ambizioso processo di internazionalizzazione volto a riportare il brand italiano al centro del mercato premium europeo.

Lancia ha registrato oltre 32.000 immatricolazioni in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 2,1%. Nel segmento B, la Ypsilon ha confermato il suo ruolo di spicco con una quota di mercato del 9,6%, affermandosi come una delle vetture compatte più apprezzate nel Paese.

Un nuovo inizio: il lancio della Nuova Ypsilon

Il Rinascimento di Lancia è iniziato con la presentazione del nuovo logo, della nuova Corporate Identity e soprattutto del concept Lancia Pu+Ra HPE, segnando un cambio di passo importante. Il primo grande protagonista di questa rivoluzione è stato il lancio della Nuova Ypsilon, presentata lo scorso febbraio a Milano.

La Nuova Ypsilon è la prima vettura della nuova era del marchio, progettata e sviluppata a Torino. Disponibile in versione ibrida di nuova generazione e 100% elettrica, la city car si distingue per la sua versatilità, efficienza e attenzione alla sostenibilità. Fin dal suo debutto, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, vincendo diversi premi internazionali e conquistando un posto di rilievo nel segmento B premium.

La Nuova Ypsilon è disponibile in tre allestimenti: Ypsilon, LX e Cassina, ognuno caratterizzato da dettagli esclusivi e un'attenzione particolare al design italiano. Le nuove motorizzazioni garantiscono un’esperienza di guida piacevole e sostenibile, mentre gli interni eleganti e tecnologici soddisfano le esigenze di una clientela moderna e attenta al comfort.

Internazionalizzazione e nuovi showroom

Nel corso del 2024, Lancia ha avviato il processo di internazionalizzazione, con l'obiettivo di espandere la propria presenza nei principali mercati europei. Entro il 2025, il marchio italiano prevede l'apertura di 70 nuovi concessionari in grandi città europee, tra cui Parigi, Madrid, Amsterdam e Bruxelles. A partire dal 2024, anche la Germania accoglierà i primi showroom Lancia, accompagnati da una rete di assistenza dedicata.

Questo percorso di crescita internazionale è stato accompagnato dal rinnovamento di 160 Casa Lancia in Italia, showroom esclusivi che incarnano la nuova identità del brand. Questi spazi offrono un'esperienza immersiva, dove i clienti possono scoprire la gamma completa Lancia e partecipare a test drive emozionanti per apprezzare le doti di maneggevolezza ed efficienza della Nuova Ypsilon.

Il ritorno al motorsport e il rilancio della sigla HF

Il 2025 segnerà un momento storico per Lancia, con il ritorno nel motorsport. Il debutto della Ypsilon Rally4 HF omaggerà la gloriosa tradizione rallystica del brand, che vanta un palmarès di vittorie unico nel suo genere. Questa vettura sarà protagonista nelle competizioni automobilistiche contemporanee, riaffermando il legame di Lancia con le corse.

Contestualmente, Lancia rilancerà la storica sigla HF, che tornerà a campeggiare prima sulla Ypsilon e successivamente sulla nuova Gamma, prevista per il 2026. Questo modello sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, simbolo dell’eccellenza produttiva italiana, e rappresenterà un ulteriore passo avanti nel percorso di transizione verso la mobilità elettrica.

Riconoscimenti internazionali per Lancia

Nel 2024, Lancia ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, confermando la propria eccellenza nel design e nell’innovazione. A settembre, il concept Lancia Pu+Ra HPE ha trionfato al "Best of Show" del Chantilly Concours d'Élégance in Francia, evento che celebra il connubio tra il mondo dell'automobile e quello della moda.

Sempre a settembre, la Nuova Ypsilon ha conquistato l'"Icon Design Trophy" ai Prisa Motor Awards in Spagna, affermandosi come leader nel segmento B premium grazie al suo design innovativo e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida. A ottobre, la Nuova Ypsilon ha ricevuto il "Prix du Style" al Grand Prix Auto Moto in Francia, premiata per il suo design raffinato che unisce artigianalità italiana e tecnologia moderna.

Infine, a dicembre, Lancia è stata premiata con il riconoscimento "A Star is Back" agli AutoBest Awards, celebrando il Rinascimento del marchio e il suo focus sull’elettrificazione, la sostenibilità e il posizionamento premium.

Uno sguardo al futuro

Il 2024 ha posto solide basi per il futuro di Lancia. La roadmap prevede il lancio di tre nuovi modelli entro il 2028, con un progressivo passaggio verso la mobilità elettrica. La nuova Gamma sarà uno dei protagonisti di questa strategia, rappresentando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Grazie a una strategia chiara e a una visione lungimirante, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l'obiettivo di riaffermare il proprio ruolo nel mercato premium europeo e continuare a rappresentare l'eccellenza del design italiano nel mondo.