Lancia e Cassina: eleganza italiana alla Paris Design Week

La Paris Design Week 2025 è stata teatro dell’incontro tra due icone del Made in Italy: Lancia e Cassina.

Questi due marchi, leader nei rispettivi settori di automotive e interior design, hanno presentato al pubblico la Ypsilon Edizione Cassina, un capolavoro che unisce innovazione tecnologica, design d’avanguardia e sostenibilità.

Esposta davanti al Cassina Store Paris Rive Gauche, la vettura è stata ammirata in occasione dell’installazione "Somewhere Else", curata dal celebre designer Philippe Starck. Il connubio tra la nuova collezione di arredi Cassina e l’estetica della Ypsilon Edizione Cassina ha catturato l’attenzione dei visitatori, rendendo omaggio all’eleganza e al comfort che caratterizzano l’italianità.

Un Capolavoro di Design e Comfort

La Ypsilon Edizione Cassina è più di un’auto: è un manifesto di stile. Esternamente, la livrea Blu Lancia esprime raffinatezza senza tempo, mentre gli interni sono il risultato di un'accurata collaborazione tra i due marchi. Tra i dettagli più distintivi troviamo:

Sedili riscaldabili e massaggianti in velluto Blu Lancia con trama a cannelloni, un richiamo al classico “panno Lancia”, ora reinterpretato in versione riciclata.

Un esclusivo tavolino multifunzionale firmato Cassina, che trasforma l’abitacolo in un ambiente accogliente e funzionale.

Materiali pregiati e sostenibili che elevano la percezione di lusso, in linea con l’impegno per l’ambiente condiviso dai due brand.

Grazie a queste caratteristiche, la Ypsilon Edizione Cassina si distingue come un ambiente che trasmette la sensazione di sentirsi a casa ovunque si vada.

Tecnologia e Sostenibilità al Vertice del Segmento

Non solo design, ma anche prestazioni e tecnologia. La Ypsilon Edizione Cassina è disponibile con motorizzazioni 100% elettriche o ibride, ponendosi al vertice del segmento per efficienza e rispetto ambientale. Tra i punti di forza tecnologici troviamo:

Guida autonoma di livello 2, una novità assoluta per il segmento B.

Il sistema di infotainment S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che semplifica la guida e offre un’esperienza senza precedenti.

Display da 10.25”, parcheggio assistito avanzato e un sistema di illuminazione esterna di ultima generazione.

Lancia dimostra ancora una volta di saper coniugare innovazione e sostenibilità, ridefinendo gli standard della mobilità urbana.

Il Ritorno di Lancia in Francia

Il lancio della Ypsilon Edizione Cassina segna un momento storico per Lancia: il ritorno ufficiale del marchio italiano sul mercato francese. Entro il 2025, il brand prevede l’apertura di 25 nuovi showroom e 80 punti di assistenza in Francia, offrendo ai clienti un servizio premium.

Gli showroom Lancia, ribattezzati Case Lancia, riflettono la nuova corporate identity del marchio. Caratterizzati da un design armonioso e raffinato, questi spazi sono arricchiti da arredi firmati Cassina, creando un’esperienza di acquisto unica e in linea con l’eleganza italiana.

Un’Offerta Imperdibile per l’Italia

Per chi desidera scoprire la nuova Ypsilon, fino al 31 gennaio 2025, Lancia propone un’offerta esclusiva per il mercato italiano. La versione ibrida è disponibile al prezzo promozionale di 21.900€, oppure con un finanziamento vantaggioso a partire da 195€ al mese per 35 mesi. Questa promozione è valida presso le 160 Case Lancia presenti sul territorio italiano.

Un Futuro di Eleganza e Innovazione

La collaborazione tra Lancia e Cassina rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, celebrando l’eccellenza italiana in ogni dettaglio. Con la Ypsilon Edizione Cassina, i due marchi non solo elevano gli standard del segmento B, ma raccontano una storia di innovazione e passione che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici.

La Paris Design Week è stata solo l’inizio di un nuovo capitolo per Lancia, che si prepara a conquistare i mercati internazionali con stile e tecnologia all’avanguardia.