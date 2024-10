Lancia Gamma: progettata in Italia e prodotta a Melfi, la nuova era del marchio Lancia

In occasione dell’evento di presentazione della Rally 4 a Balocco, il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha annunciato una notizia che segna un nuovo capitolo per il rinascimento del marchio Lancia:

la produzione della Lancia Gamma, la prossima ammiraglia del brand, sarà affidata allo storico stabilimento italiano di Melfi. Questo sito produttivo, tra i pilastri della manifattura automobilistica di Stellantis, accoglierà la produzione di un modello che riflette l’impegno di Lancia per l’eccellenza italiana e l’innovazione sostenibile.

Melfi: Eccellenza Italiana per la Nuova Gamma

La scelta dello stabilimento di Melfi, in Basilicata, non è casuale. Fondato nel 1994, questo impianto ha acquisito una reputazione internazionale per la qualità e la precisione delle sue linee produttive, dimostrando negli anni una combinazione vincente di artigianalità e tecnologia avanzata. Già sede della produzione della seconda generazione della Lancia Ypsilon dal 1995 al 2003, Melfi si prepara ora ad accogliere la Lancia Gamma, un modello che esprime a pieno la visione di Lancia per una mobilità premium e sostenibile.

“La nuova Lancia Gamma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro. Producendola nello storico stabilimento di Melfi, rafforziamo il nostro legame con la ricca eredità automobilistica italiana,” ha dichiarato Luca Napolitano, evidenziando l’importanza del made in Italy come garanzia di qualità e stile. Questo legame si traduce in una produzione che riflette l’identità italiana, proponendo un modello che coniuga eleganza, sostenibilità e alte prestazioni.

La Piattaforma STLA Medium per una Mobilità Elettrica Premium

La Lancia Gamma sarà costruita sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, una scelta che posiziona il nuovo modello come protagonista della transizione verso la mobilità elettrica e premium. Questa piattaforma avanzata consente l’integrazione di sistemi elettrificati, garantendo una guida a basse emissioni senza compromessi in termini di performance. Prevista per il 2026, la nuova Gamma si inserisce in una strategia a lungo termine che vede Lancia impegnata nel proporre veicoli ad alta efficienza e di elevata qualità, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta all’impatto ambientale.

Una Scelta Strategica per Stellantis e Lancia

Con la produzione della Lancia Gamma a Melfi, Stellantis conferma l’intento di promuovere e valorizzare il made in Italy, puntando su stabilimenti italiani di eccellenza per i nuovi modelli della propria gamma. Oltre a rafforzare il posizionamento di Lancia come brand di lusso sostenibile, questa decisione sottolinea il ruolo centrale di Melfi nella strategia produttiva di Stellantis. Attualmente, lo stabilimento produce modelli iconici come Jeep Compass e Jeep Renegade, e si distingue per il suo elevato grado di automazione e per l’approccio sostenibile che caratterizza i suoi processi produttivi. La scelta di Melfi per la nuova Gamma rappresenta quindi un ulteriore passo avanti verso un futuro di mobilità a zero emissioni.

Il Ritorno di Lancia in Europa

Questo annuncio segna una fase importante per il rilancio di Lancia in Europa. Dopo il successo della Nuova Ypsilon, la Lancia Gamma punta a consolidare la presenza del brand a livello internazionale. Il piano di espansione prevede l’apertura di oltre 70 concessionarie in sei Paesi europei, inclusi mercati chiave come Francia, Belgio e Spagna, rafforzando la posizione del marchio nel settore premium e sostenibile.

Il ritorno della Lancia Gamma a Melfi non è solo un passo verso il futuro per il marchio italiano, ma rappresenta anche un simbolo del valore del know-how manifatturiero nazionale. La nuova Gamma segna il trionfo dell’eccellenza italiana in una produzione all’avanguardia, confermando la volontà di Lancia di portare innovazione e sostenibilità al cuore della sua nuova gamma di veicoli premium.