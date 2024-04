Lancia Ypsilon: record di vendite nel primo trimestre 2024

Lancia Ypsilon continua a lasciare un segno indelebile nel cuore degli italiani e nel panorama automobilistico.

Nel primo trimestre del 2024, questo iconico modello ha battuto tutti i record precedenti, confermando il suo status di vettura preferita nel mercato delle city car. Luca Napolitano, CEO di Lancia, non nasconde il suo orgoglio per questi risultati, sottolineando come Ypsilon abbia sempre rappresentato un punto di riferimento grazie al suo design inconfondibilmente italiano, all'avanguardia nella connettività e nell'efficienza energetica.

Con 12.923 unità vendute nei primi tre mesi dell'anno, registrando un impressionante +16,4% rispetto al 2023, Ypsilon non solo si conferma come una delle auto più amate, ma stabilisce anche un nuovo benchmark per il settore. Solo a marzo, le 4.845 unità vendute l'hanno resa la seconda vettura più acquistata nel suo segmento e la terza nel mercato generale, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership come vettura ibrida più venduta, con 4.210 unità a marzo e 11.296 unità nel trimestre.

Questi numeri sono la testimonianza di un legame speciale tra Lancia Ypsilon e gli automobilisti italiani, un rapporto costruito su anni di fiducia, design innovativo e prestazioni all'avanguardia. Ma il successo non si ferma qui. La fine della produzione dell'attuale versione di Ypsilon apre la strada a una novità entusiasmante: la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon. Annunciata il 14 febbraio a Milano, la prossima generazione si prepara a prendere il testimone, promettendo di portare avanti l'eredità del modello con un impegno ancora maggiore verso stile, innovazione e sostenibilità.

Mentre Lancia Ypsilon si prepara a salutare il mercato nella sua forma attuale, i risultati straordinari di questo inizio 2024 sono un omaggio meraviglioso a quello che è stato definito il "modello dei record". L'attesa per la Nuova Ypsilon è alta, e gli amanti del brand possono aspettarsi una vettura che continuerà a definire gli standard nel mondo delle auto cittadine, portando avanti l'impegno di Lancia verso eccellenza e innovazione. Con un passato glorioso alle spalle, il futuro appare ancora più brillante per Lancia e i suoi devoti seguaci.