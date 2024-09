Lando Norris guida una McLaren P1™ LEGO® Technic a grandezza naturale sul circuito di Silverstone

Il Gruppo LEGO e McLaren Automotive hanno intrapreso una delle loro sfide più ambiziose: ricreare una McLaren P1™ a grandezza naturale utilizzando esclusivamente elementi LEGO Technic.

Questa straordinaria replica è composta da ben 342.817 pezzi e pesa circa 1220 kg. Ma non si tratta solo di una creazione statica: la LEGO McLaren P1™ è dotata di uno sterzo completamente funzionale, il che la rende la prima costruzione LEGO in grado di affrontare vere e proprie curve su pista.

Per aggiungere un ulteriore elemento di sfida e spettacolo, il pilota di McLaren F1™, Lando Norris, è stato incaricato di guidare la vettura lungo il circuito iconico di Silverstone. L’auto, grazie al suo motore elettrico composto da batterie LEGO Technic Function e una batteria per auto elettrica, è stata in grado di completare il giro della pista di 5.891 km(3,66 miglia), affrontando tutte le curve del tracciato.

La costruzione di questa incredibile macchina ha richiesto l’impegno di 23 specialisti tra progettisti, ingegneri e costruttori, impiegando oltre 8.344 ore di sviluppo e assemblaggio. La McLaren P1™ LEGO Technic include 393 diversi tipi di elementi LEGO, dimostrando un livello di precisione e complessità ingegneristica mai raggiunto prima in una costruzione LEGO.

Con Lando Norris al volante, la sfida finale è stata quella di completare un giro di Silverstone, un circuito ricco di storia e fortemente legato al marchio McLaren. La presenza di Norris ha reso l’impresa ancora più memorabile, confermando il perfetto connubio tra la tradizione dell'automobilismo e l'innovazione del mondo LEGO.