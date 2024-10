Leapmotor B10: Il debutto globale al Salone dell'Auto di Parigi apre una nuova era per la mobilità elettrica

Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, Leapmotor International ha fatto il suo ingresso con il debutto globale della B10, il primo modello della sua serie B.

Questo lancio rappresenta un momento cruciale per l’azienda cinese, che punta a conquistare i mercati globali con veicoli elettrici accessibili e tecnologicamente avanzati. Con la B10, un elegante C-SUV, Leapmotor si posiziona come un player chiave nella transizione verso una mobilità elettrica sostenibile, offrendo soluzioni innovative per i consumatori moderni e tecnologicamente esperti.

La B10: tecnologia e accessibilità al servizio della mobilità elettrica Presentata da Zhu Jiangming, fondatore di Leapmotor, la B10 incarna la visione del marchio per il futuro della mobilità elettrica. "La B10 rappresenta non solo prestazioni eccezionali e connettività intelligente, ma anche la nostra missione di rendere il futuro elettrico accessibile ai consumatori di tutto il mondo," ha dichiarato Zhu durante la presentazione.

Costruita sulla piattaforma avanzata LEAP 3.5, la B10 offre tecnologie all'avanguardia, come i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e un cockpit digitale altamente personalizzabile. Queste funzionalità rendono il C-SUV una scelta ideale per i consumatori più giovani e attenti all’ambiente, che cercano un veicolo elettrico capace di combinare stile, prestazioni e tecnologia in modo armonioso.

Leapmotor accelera la sua espansione globale L’arrivo della B10 rappresenta solo il primo passo di un ambizioso piano di espansione globale per Leapmotor. Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ha illustrato la strategia dell’azienda durante la presentazione: "Leapmotor International può essere una start-up, ma grazie alla partnership con Stellantis, abbiamo accesso a risorse globali che ci permettono di accelerare la nostra espansione in Europa e oltre."

Dal 23 settembre 2024, Leapmotor ha avviato le vendite in Europa, con oltre 200 concessionari attivi in 13 paesi. L’azienda prevede di ampliare la propria rete a 500 punti vendita entro la fine del 2025, dimostrando il suo impegno a rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico sempre più vasto. La promessa di Leapmotor è chiara: "Eccellenza a portata di mano".

Una gamma di modelli per il mercato globale Oltre alla B10, Leapmotor ha presentato al Salone dell'Auto di Parigi altri modelli chiave del suo portafoglio:

C16: un D-SUV dotato di piattaforma al carburo di silicio da 800V, ideale per la ricarica rapida e l’uso familiare grazie alla sua configurazione di sedili 2+2+2. Con una capacità di ricarica in soli 15 minuti, è perfetto per i viaggi a lunga distanza.

T03: un EV compatto di segmento A progettato per la mobilità urbana. Con un prezzo di partenza di 18.900 euro, rappresenta un'opzione accessibile per chi cerca un'auto elettrica di alta qualità per la città.

C10: un D-SUV pensato per i consumatori moderni e tecnologicamente esperti, con la tecnologia "Cell to Chassis" e avanzate funzionalità di sicurezza. Disponibile a partire da 36.400 euro, la C10 mira a ottenere una valutazione di sicurezza a 5 stelle dell’E-NCAP.

Partnership strategica con Stellantis Uno degli elementi chiave della strategia di Leapmotor è la sua partnership con Stellantis, un colosso globale del settore automobilistico. Questa collaborazione permette a Leapmotor di sfruttare la rete e le risorse globali di Stellantis per espandere rapidamente la sua presenza nei mercati internazionali. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha commentato: "Insieme a Leapmotor, stiamo rendendo accessibile la mobilità elettrica ad alta tecnologia oltre la Grande Cina. Le nostre forze combinate ci permettono di portare rapidamente sul mercato soluzioni innovative."

Questa alleanza non solo accelera l’espansione di Leapmotor, ma fornisce all'azienda una solida base per competere con i principali attori del mercato globale, offrendo veicoli elettrici di alta qualità a prezzi competitivi.

Il futuro di Leapmotor: una serie B in arrivo La B10 rappresenta solo il primo modello di una serie di veicoli che Leapmotor ha in programma di lanciare entro il 2025. La serie B sarà caratterizzata da una gamma di veicoli elettrici progettati per i mercati globali, ognuno dei quali unirà tecnologia avanzata e convenienza per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. Leapmotor è determinata a diventare un leader nella mobilità elettrica, portando sul mercato soluzioni innovative che siano accessibili a un’ampia gamma di consumatori.