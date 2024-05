Leapmotor e Stellantis pronti per le vendite globali in Europa

Leapmotor International, la joint venture formata da Stellantis e Leapmotor, ha annunciato l'inizio delle vendite dei suoi veicoli elettrici in nove Paesi europei a partire da settembre 2024.

La joint venture, con sede ad Amsterdam, è guidata dal CEO Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China. I modelli di punta C10 e T03 saranno i primi a essere lanciati sul mercato, seguiti da un'espansione in India, Asia Pacifico, Medio Oriente, Africa e Sud America nel quarto trimestre del 2024.

Ad ottobre 2023, Stellantis aveva investito circa 1,5 miliardi di euro per acquisire il 21% di Leapmotor, una delle principali startup cinesi di veicoli elettrici. Questo investimento ha portato alla creazione di Leapmotor International, che ha diritti esclusivi per l'esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha commentato: “La creazione di Leapmotor International è un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo. Sfruttando la nostra attuale presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all’avanguardia, capaci di superare le aspettative.”

Zhu Jiangming, fondatore, Presidente e CEO di Leapmotor, ha aggiunto: “La partnership tra Leapmotor e Stellantis dimostra un alto livello di efficienza e qualità, e inaugura un nuovo capitolo nel processo d’integrazione globale dell’industria Cinese di veicoli elettrici intelligenti. Utilizzando le tecnologie innovative e i prodotti all’avanguardia di Leapmotor, con il supporto di Stellantis sul piano della distribuzione, dei servizi e del marketing all’estero, puntiamo a offrire ai clienti di tutto il mondo un’esperienza di guida e un comfort a bordo eccezionali.”

Il Leapmotor C10, il primo prodotto globale del brand, è costruito secondo gli standard globali di design e sicurezza. Basato sull'architettura tecnologica LEAP3.0, offre un'autonomia WLTP di 420 km e ha ottenuto un E-NCAP a 5 stelle. La C10 ha vinto l’“International CMF Design Award” nel 2023 e il Gold Award ai French Design Awards 2024.

La Leapmotor T03, una vettura a cinque porte ideale per l’uso urbano, appartiene al segmento A ma offre uno spazio interno da segmento B. Con un’autonomia WLTP di 265 km, la T03 si è classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle BEV di piccole dimensioni.

Da settembre 2024, le vendite inizieranno in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania. Entro la fine dell'anno, saranno operativi 200 punti vendita, che diventeranno 500 entro il 2026, garantendo un elevato livello di assistenza ai clienti.