Leasys e free2move esolutions presenta il voucher per le auto elettriche

Al via una nuova partnership tra Leasys, brand Stellantis e leader del noleggio a lungo termine in Italia, e Free2move eSolutions che propone un’offerta in grado di semplificare ai clienti la transizione verso la mobilità elettrica.

Con prodotti e servizi pratici ed efficaci. Le due società lanciano un innovativo voucher su base chilometrica che garantisce una libertà di ricarica ancora più ampia alle soluzioni di mobilità di Leasys.

Il voucher, rivolto alle aziende come ai privati, comprende la ricarica inclusa presso tutti i charging points della rete pubblica ALL-e di Free2move eSolutions. Il servizio è disponibile con il noleggio a lungo termine della Nuova 500 elettrica e di Jeep® Renegade e Compass 4xe Plug-in Hybrid e permette di includere nel canone un voucher di 8.500 km (pari a circa 1.115 kWh) per l’iconica citycar Fiat e di 3.000 km (pari a circa 680 kWh) per i due modelli ibridi plug-in della gamma SUV 4xe.

Il voucher, da consumare entro un anno dall'attivazione, è attivabile con le formule di noleggio a lungo termine Leasys Miles,Noleggio Chiaro e Leasys Unlimited. Un plus che si aggiunge ai servizi Leasys dedicati alla mobilità sostenibile: la Leasys e-Mobility Card, con cui ricaricare i veicoli gratuitamente, presso la rete Leasys; i cavi per la ricarica domestica e pubblica; il servizio di e-Parking.

Per usufruire del voucher basta registrarsi sul sito publiccharging.all-e.com e procedere con l’attivazione. Una volta conclusa, sarà possibile accedere all’app ALL-e, così da individuare la colonnina più vicina e monitorare le proprie sessioni di ricarica.

“Grazie ad un lavoro sinergico con Free2move eSolutions, siamo in grado di offrire agli utenti un servizio che incoraggia e facilita ulteriormente l’approccio alla mobilità sostenibile”, ha dichiarato Rolando D’Arco, CEO di Leasys. “Questa nuova occasione di collaborazione tra i due brand Stellantis rappresenta un importante passo in avanti sulla strada che porta a una libertà di movimento ancora maggiore, offrendo un’esperienza di guida senza pensieri e rispettosa dell’ambiente”.

Per Roberto Di Stefano, CEO di Free2move eSolutions, “la collaborazione con Leasys è un importante passo verso una mobilità elettrica sempre più diffusa e accessibile a tutti. In questo articolato e competitivo scenario la missione dei due partner è eliminare ogni possibile preoccupazione per i clienti e rendere più semplice e immediata la transizione, per contribuire rapidamente a un futuro più sostenibile”.