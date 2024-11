Leasys PRO: noleggio veicoli commerciali per PMI e professionisti con connessione digitale avanzata

In un mercato in forte crescita, dove il noleggio di veicoli commerciali ha registrato un incremento del 14%

nei primi otto mesi del 2024 rispetto all'anno precedente (dati Dataforce), Leasys, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, presenta una versione aggiornata di Leasys PRO. Questa nuova formula è pensata appositamente per aziende, piccole e medie imprese e professionisti autonomi, con l’obiettivo di offrire una soluzione di noleggio sempre più orientata al business.

Un servizio completo e personalizzabile

Leasys PRO consente di noleggiare veicoli della gamma Stellantis Pro One con la sicurezza di un canone mensile fisso che include tutti i servizi necessari per una gestione senza pensieri. Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'assistenza h24, nel pacchetto rientrano le coperture assicurative più importanti, tra cui furto, incendio, RCA e riparazione danni. Questa formula permette alle imprese di concentrarsi unicamente sul proprio lavoro, mentre Leasys si occupa di tutti gli aspetti legati alla mobilità.

I veicoli, che spaziano in vari modelli Stellantis, possono essere noleggiati già allestiti in base alle esigenze professionali specifiche o personalizzati grazie alla consulenza diretta degli esperti di Leasys. Al termine del periodo di noleggio, inoltre, Leasys PRO offre il diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo a un prezzo vantaggioso, dando ai clienti la possibilità di mantenere il mezzo che hanno usato e che risponde perfettamente alle loro necessità.

La rivoluzione digitale di connect fleet

Novità importante di questa versione di Leasys PRO è l’integrazione con Connect Fleet, la piattaforma digitale sviluppata da Free2move, parte del gruppo Stellantis. Grazie a questa collaborazione, la gestione della flotta aziendale diventa ancora più efficiente, aiutando le imprese a monitorare e ottimizzare l’uso dei veicoli commerciali.

Connect Fleet permette di seguire in tempo reale ogni aspetto della flotta attraverso una dashboard avanzata e personalizzabile. I dati trasmessi dai sistemi elettronici di bordo includono parametri come il consumo di carburante, i chilometri percorsi e l’eventuale necessità di interventi di manutenzione, avvisando i responsabili quando è necessario intervenire in modo preventivo. Il sistema è studiato per massimizzare la produttività e limitare i tempi di fermo dei veicoli, migliorando l’efficienza operativa.

Connect Fleet non si limita alla gestione tecnica, ma supporta anche uno stile di guida più ecologico: suggerimenti personalizzati incoraggiano pratiche di guida ecocompatibile, contribuendo a una riduzione dei consumi e a una maggiore sostenibilità della mobilità aziendale.

Opel Combo: l’offerta su misura per le PMI

Tra le opzioni di noleggio disponibili con Leasys PRO, si distingue l’offerta per l’Opel Combo 1.5 Diesel 100 CV S&S L1 MT6, un veicolo commerciale ideale per le aziende che richiedono affidabilità e prestazioni. Con un canone mensile di 329€ (i.e.), un anticipo di 3.999€ (i.e.) e una durata di 48 mesi (o 80.000 km), questa formula risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca un veicolo funzionale senza impegni d’acquisto immediati.

Al termine del noleggio, il cliente ha la possibilità di acquistare il veicolo con un diritto di prelazione a un prezzo fisso di 11.056€ (i.e.), offrendo così flessibilità e controllo dei costi.

Una soluzione comoda e affidabile per ogni esigenza di business

Con Leasys PRO, Leasys mette a disposizione una soluzione di noleggio evoluta e completa, capace di adattarsi al mutare delle esigenze del mercato. Il mix tra veicoli della gamma Stellantis, servizi inclusivi e l’innovativa piattaforma Connect Fleet fa di Leasys PRO una scelta solida per tutte le imprese, dalle PMI ai liberi professionisti.