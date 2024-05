Leasys, protagonista al 21° Automotive Dealer Day

Leasys si conferma protagonista alla ventunesima edizione dell'Automotive Dealer Day,

evento di spicco per il settore automobilistico che si svolgerà dal 14 al 16 maggio al polo fieristico di Veronafiere. Questa kermesse, rinomata a livello internazionale, offre una piattaforma esclusiva per il dialogo e l'innovazione tra gli attori del settore.

Nell'ambito di questo importante incontro, Leasys emerge come leader nel noleggio a lungo termine, distinguendosi per l'adozione di soluzioni digitali avanzate e una strategia omnicanale efficace. La presenza dell'azienda al Dealer Day è un'opportunità imperdibile per presentare le proprie soluzioni innovative nel campo della mobilità e per rafforzare le collaborazioni esistenti.

Un focus particolare è riservato a Clickar, il brand di Leasys dedicato alla vendita di auto aziendali usate, che si rivolge tanto ai clienti corporate quanto ai privati. Con più di 50 aste gestite mensilmente online e oltre 3.300 vetture vendute, Clickar.com si è consolidato come il marketplace di riferimento per le aste online. Durante l'evento, Clickar organizzerà tre aste aperte a tutti i visitatori, offrendo la voltura gratuita in caso di aggiudicazione per chi si accredita allo stand 93.

L'Automotive Dealer Day rappresenta un'importante occasione di incontro per tutti i professionisti del settore interessati a comprendere le evoluzioni del mercato automobilistico e a esplorare nuove opportunità di business. Per Leasys, l'evento è cruciale per espandere ulteriormente la propria rete e per cementare il proprio ruolo di leader nel panorama del noleggio a lungo termine e della vendita di auto usate.