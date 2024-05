Lexus: tre artisti creano opere digitali per il lancio della nuova LBX

Lexus ha collaborato con tre rinomati artisti digitali europei per celebrare il lancio del nuovo Lexus LBX con opere d'arte ispirate al tema "Everyday Extraordinary".

Gli artisti coinvolti, Andreas Wannerstedt dalla Svezia, Ricardo Orts (conosciuto come "Ulises") dalla Spagna e Charlotte Taylor dal Regno Unito, hanno creato visioni uniche della vita quotidiana in città attraverso visual e animazioni basate sulla campagna del nuovo modello.

Queste opere d'arte digitali, che trasformano l'architettura urbana e i paesaggi stradali con tecniche di forte impatto visivo, sono state svelate oggi sui canali social degli artisti e rilanciate da Lexus su piattaforme digitali. Il progetto si inserisce nella lunga collaborazione tra Lexus e il mondo dell'arte contemporanea e del design, rafforzando l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e il pensiero creativo.

Filip Belmans, Head of Communications and Customer Experience di Lexus Europe, ha dichiarato: "È stato sorprendente vedere la nostra filosofia LBX interpretata attraverso diverse opere d'arte digitale che reimmaginano la vita quotidiana in città. La nostra ambizione progettuale per LBX era quella di creare un'auto dal carattere più rilassato che formale, mostrando uno stile autentico e disinvolto con cui le persone si sentiranno immediatamente in sintonia. Ogni artista ha catturato questa qualità applicando al progetto la propria visione creativa."

Gli artisti

Andreas Wannerstedt, un direttore artistico e artista 3D, è noto per le sue sculture e le affascinanti animazioni in loop. Ha commentato: “LBX porta un approccio fresco e straordinario alla vita di tutti i giorni. Sono stato ispirato da questo, dal design chiaro dell'auto e dalla scelta di colori vivaci per lavorare con Lexus e creare un'opera d'arte che esprima la nuova prospettiva sulla vita cittadina.”

Ricardo Orts, alias Ulises, è un artista 3D esperto in video e animazione. Il suo lavoro con l’Ulises Studio di Berlino evoca la massima qualità e percorre una linea perfetta tra il reale e il surreale. Nella sua animazione, LBX viene guidato attraverso una tipica città monocromatica che si trasforma gradualmente in un colorato paesaggio urbano.

Charlotte Taylor, fondatrice di Studio Charlotte Taylor e Maison du Sable, è specializzata in architettura, interior design e direzione artistica. La sua opera reinterpreta la vita urbana con un tocco artistico unico, creando ambienti che rispecchiano la filosofia "Everyday Extraordinary".

La campagna ‘Everyday Extraordinary’

La campagna per il lancio del nuovo Lexus LBX aveva precedentemente catturato il concetto di "Everyday Extraordinary" attraverso una serie di pop-up event in città come Milano, Londra, Madrid e Parigi. Questi eventi hanno trasformato situazioni quotidiane familiari in esperienze di lusso coinvolgenti e straordinarie, rispecchiando l'essenza del nuovo modello LBX.

LBX

Il nuovo LBX Full hybrid è la Lexus più piccola mai realizzata, progettata per rompere la tradizionale gerarchia del lusso e rivolgersi a un pubblico giovane e dinamico. Offre la qualità artigianale e le caratteristiche di un modello di punta, con un design che permette una maggiore libertà di espressione personale.

La gamma LBX, con le sue diverse “Atmosfere”, permette ai clienti di personalizzare il veicolo con combinazioni di dettagli di stile, colori, texture e finiture, in linea con il modo in cui Lexus interpreta il lusso.

Le opere d'arte digitali ispirate a "Everyday Extraordinary" del nuovo Lexus LBX continuano a stupire e a rivolgersi a un pubblico giovane, mostrando il connubio tra arte, innovazione e design.