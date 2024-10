Louis Vuitton Cup, Luna Rossa risorge e pareggia nella finale della contro Ineos Britannia

I tifosi di Luna Rossa Prada Pirelli hanno vissuto una giornata di emozioni intense nelle finali della Louis Vuitton Cup,

con la squadra italiana che, nonostante una sconfitta nel primo match, è riuscita a riportarsi in parità contro Ineos Britannia nel secondo scontro della giornata.

Nel match #07, Luna Rossa è partita bene, controllando la prima fase della regata. Tuttavia, durante una virata in bolina, la barca italiana ha subito un colpo di sfortuna, ingavonandosi e danneggiando il fairing e il sensore del vento di prua. Questo incidente ha reso impossibile il proseguimento della regata, consegnando la vittoria al team britannico.

Nonostante la battuta d'arresto, Luna Rossa ha saputo reagire rapidamente. Grazie all’eccellente lavoro dello shore team, la barca italiana è tornata in acqua per il match #08 in perfette condizioni. Sin dall’inizio, Luna Rossa ha dominato, approfittando di una penalità inflitta a Ineos Britannia per aver oltrepassato i confini del campo di regata. L’equipaggio italiano, guidato da Jimmy Spithill e Francesco Bruni, ha mantenuto il controllo per tutta la regata, tagliando il traguardo con 16 secondi di vantaggio sugli avversari.

Le condizioni meteo erano perfette per i monoscafi foiling AC75, con venti da sud-ovest che soffiavano a oltre 18 nodi, permettendo alle barche di volare sull'acqua a velocità superiori ai 50 nodi. La vittoria di Luna Rossa ha confermato la forza e la determinazione del team italiano, che si prepara ora alle prossime decisive regate.