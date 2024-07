Luca de Meo CEO Renault: "serve flessibilità per la transizione ai veicoli elettrici"

Luca de Meo, CEO di Renault, ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo alla tempistica della transizione ai veicoli elettrici in Europa,

sottolineando l'importanza di una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'UE. In un'intervista al quotidiano Les Echos, de Meo ha evidenziato la necessità di ridurre i costi per poter rispettare i target ambiziosi della casa automobilistica.

La transizione ai veicoli elettrici è fondamentale per la riduzione delle emissioni globali di carbonio, ma il ritmo di questo cambiamento influenzerà profondamente l'industria automobilistica e l'ambiente. Le elezioni dell'UE, che si svolgono in un periodo di domanda debole per i veicoli elettrici, hanno visto un aumento delle richieste di eliminare il divieto del 2035 sulle vendite di auto diesel e benzina, che sarà rivisto nel 2026.

"Abbiamo bisogno di un po' più di flessibilità nel programma", ha dichiarato de Meo, che è anche presidente del gruppo europeo di lobby automobilistica ACEA. Tuttavia, ha avvertito: "Sarebbe un grave errore strategico abbandonare puramente e semplicemente l'obiettivo a causa dell'attuale rallentamento del mercato".

Alla domanda sulle ambizioni di Renault di convertire il 100% della sua produzione automobilistica europea verso i veicoli elettrici nel contesto di un mercato interno debole, de Meo ha risposto: "La verità è che non siamo ancora sulla traiettoria giusta per raggiungere il 100% di auto elettriche entro il 2035. Questa è la verità. Se i clienti non ci seguono, siamo tutti responsabili. Dobbiamo tagliare i costi".

Il settore automobilistico sta affrontando diverse sfide, tra cui l'incertezza normativa, la concorrenza cinese e una crisi del costo della vita nei mercati nazionali, che stanno ostacolando la transizione verso i veicoli elettrici. Nonostante un aumento delle vendite globali di veicoli elettrici del 35% nel 2023, il 2024 ha visto un calo. Tuttavia, a giugno, le vendite di auto nuove nell'Unione Europea sono aumentate del 3,6%, il massimo da luglio 2019, mentre le immatricolazioni di auto elettriche a batteria sono diminuite marginalmente.

Renault si sta preparando a lanciare la sua ultima auto elettrica, la piccola EV Renault 5, con un prezzo di partenza di 25.000 euro. Questo modello rappresenta un passo importante per rendere i veicoli elettrici più accessibili e competitivi nel mercato europeo.

Luca de Meo ha sottolineato l'importanza di mantenere l'obiettivo della transizione ai veicoli elettrici, pur riconoscendo la necessità di adattarsi alle attuali condizioni di mercato. "Dobbiamo trovare un equilibrio tra il mantenimento dei nostri obiettivi a lungo termine e l'adattamento alle realtà economiche e normative attuali", ha concluso.

Le dichiarazioni di de Meo riflettono le sfide complesse che l'industria automobilistica europea deve affrontare mentre si dirige verso un futuro elettrico. La necessità di ridurre i costi, aumentare la flessibilità e mantenere l'impegno verso la sostenibilità ambientale saranno cruciali per il successo della transizione.