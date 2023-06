Luca Napolitano, CEO Lancia alla guida della concept Pu+Ra HPE

“Oggi facciamo un altro passo avanti nel cammino del Rinascimento Lancia.

Lancia è il marchio delle belle auto italiane, delle ammiraglie dei Capi di Stato e delle vincenti vetture dei Rally e Lancia Pu+Ra HPE, la prima vettura della nostra nuova era, è una vera Lancia sia all’esterno che all’interno. In essa si ritrovano tutti quegli elementi che hanno reso il Brand famoso in tutto il mondo: purezza e radicalità, eleganza e geometrie brutali.Lancia Pu+Ra HPE fornisce una chiara indicazione di come saranno le nuove Lancia, in termini di design, innovazione e tecnologia. E, grazie alla collaborazione con Cassina, con cui ci accomunano più di cento anni di storia e di valori come lo stile italiano, la sostenibilità e l’innovazione, guidare Lancia Pu+Ra HPE diventa davvero un piacere ed è un po’ come essere seduti nel salotto di casa!Inoltre, Lancia Pu+Ra HPE da oggi entra in Europa e questo rappresenta un altro momento storico.

A maggio 2022 abbiamo nominato cinque Brand Manager per i paesi interessati dal processo di rilancio internazionale, ai quali si è successivamente aggiunto il Portogallo. Abbiamo presentato il nuovo logo durante il Lancia Design Day, introdotto la nuova Corporate Identity a febbraio 2023 e lanciato il Concept lo scorso aprile, in occasione della Milano Design Week. Adesso Lancia Pu+Ra HPE approda in Europa come prima vettura della nuova era del Brand: Lancia è tornata e il Concept ne è la dimostrazione concreta!” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

È da oggi on air il video di Luca Napolitano, CEO del Brand, alla guida di Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto 100% elettrico del Brand. Perfettamente marciante e guidabile, con il suo body filante, efficiente e aerodinamico, il Concept Lancia rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design senza tempo, home feeling degli interni, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia.Il contenuto video viene diffuso in concomitanza di un passaggio cruciale per il rilancio del Brand all’estero. Proprio in queste settimane ha luogo il tour europeo di Lancia Pu+Ra HPE, che consente agli appassionati di osservare da vicino la visione del Brand per i prossimi 10 anni: il Concept verrà infatti presentato ai mercati coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio, per renderlo nuovamente desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.