Luci a Led, belle forti energetiche… ma pericolose?

Luci a Led, esteticamente belle, potenti e in grado di far risparmiare energia, ma anche pericolose per la vista.

Un recente studio condotto in diversi paesi. Le associazioni europee di automobilisti (TCS in Svizzera, RAC in Inghilterra, ANWB nei Paesi Bassi, ADAC in Germania...) tenderebbe a dimostrare infatti che molti automobilisti sono disturbati dalle luci Led sulla strada. Al punto da creare situazioni a volte pericolose. Secondo la testata francese Automobile Magazine, addirittura, l’Ue potrebbe anche introdurre dei limiti.Attualmente c'è solo un limite relativo alla potenza delle luci in materia di omologazione in Europa.

A differenza dei fari alogeni che avevano specchi per orientare la luce nella parte anteriore del veicolo, i Led delle luci attuali sono direttamente orientati in avanti e verso gli occhi degli altri automobilisti. Più potenti, più bianchi e quindi più dannosi per l'occhio. Secondo la ricerca, il 66% degli intervistati spiega di non sapere distinguere se il veicolo di fronte è in luce abbagliante o anabbagliante. Inoltre, lo studio precisa che le luci anteriori non sono le uniche a rappresentare un problema: le luci di stop, i fendinebbia e persino gli indicatori di direzione sono a volte troppo potenti e abbaglianti per gli utenti della strada.

Anche il posizionamento dei fari è importante: nei SUV, le griglie sono più verticali che mai e le luci sono posizionate sempre più in alto. Coloro che guidano ancora in berline si trovano quindi abbagliati dai fari che si affacciano su di loro. Queste fonti luminose pongono problemi di sicurezza. Abbagliato da un faro, un automobilista può impiegare fino a 9 secondi prima che l'occhio adatti la sua visione alla notte.