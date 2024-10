Luna Rossa: Bertelli conferma la continuità del progetto dopo l’eliminazione dalla Coppa America

Nonostante l’eliminazione dalle finali delle Selezioni Challenger, Luna Rossa Prada Pirelli guarda al futuro con rinnovata determinazione.

Patrizio Bertelli, Presidente del team, ha confermato la sua fiducia nel gruppo guidato da Max Sirena, ribadendo che il progetto continuerà in vista delle prossime edizioni della Coppa America. Durante un incontro con i media, Bertelli ha sottolineato il valore del team, creato nel 1997, e la sua capacità di portare l’Italia al centro della scena velica internazionale.

"La nostra barca era molto veloce, probabilmente la più veloce che abbiamo mai avuto", ha affermato Bertelli, spiegando che l’eliminazione è stata frutto di errori strategici e non di mancanze tecniche. Ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto due settimane negative, ma questo non mette in discussione il valore del team né il nostro impegno futuro."

L’incontro ha visto la partecipazione anche di Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli e co-title sponsor del team, che ha dichiarato: "Questa è una sconfitta in una storia di successo. Ci saremo ancora, pronti a sostenere Luna Rossa nelle prossime sfide."

Max Sirena ha confermato che l’AC75 continuerà a essere utilizzato per allenamenti, anche in collaborazione con l’equipaggio giovanile, per mantenere alta la motivazione e il senso di continuità all’interno del team. Bertelli ha concluso guardando con ottimismo alla prossima avventura e all’evoluzione della vela foiling, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni e alle innovazioni tecnologiche rappresentate dai monoscafi AC40.