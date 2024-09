Luna Rossa Prada Pirelli conquista la vittoria contro Alinghi nella quarta giornata della Louis Vuitton Cup

In una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con nuvole e sporadiche gocce di pioggia, si è svolta regolarmente la quarta giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup.

Grazie a un vento da Est che ha soffiato tra i 10 e i 12 nodi, le regate hanno regalato spettacolo e emozioni agli spettatori, sia a terra che in mare. Numerosi i tifosi accorsi, tra cui molti italiani giunti a sostenere Luna Rossa, che non ha deluso le aspettative.

Nel match #11, che ha visto opposti Luna Rossa e Alinghi Red Bull Racing, la barca italiana ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. Entrambe le imbarcazioni hanno tagliato la linea di partenza allo stesso momento, ma pochi secondi dopo Luna Rossa ha costretto la barca svizzera a virare, prendendo così il controllo della gara con un lieve vantaggio sulla sinistra del campo di regata. Questo margine, seppur esiguo, è stato sufficiente per consentire a Luna Rossa di girare in testa al primo cancello con 4 secondi di vantaggio.

Nel tratto di poppa, Luna Rossa ha incrementato il suo vantaggio, portandolo a 11 secondi al secondo gate. Da quel momento in poi, l'equipaggio italiano ha gestito con grande abilità la regata, navigando in modo impeccabile e bloccando ogni tentativo di rimonta da parte di Alinghi. Questo ha permesso a Luna Rossa di ottenere un'altra solida vittoria in questa edizione della Louis Vuitton Cup, confermando la sua competitività e aggiungendo un prezioso punto alla sua classifica nei gironi eliminatori.