Luna Rossa Prada Pirelli e FIV ricevuti al Quirinale: celebrazione storica per la vela italiana

Per la prima volta nella storia quasi centenaria della vela italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il team Luna Rossa Prada Pirelli e la Federazione Italiana Vela (FIV) al Palazzo del Quirinale.

L’occasione è stata l’opportunità di celebrare i successi del 2024, tra cui le vittorie olimpiche e mondiali e i trionfi dei team giovanile e femminile di Luna Rossa alla UniCredit Youth America’s Cup e alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona.

L’incontro, di portata storica per lo sport italiano, si è svolto nella suggestiva Sala degli Specchi, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. La delegazione di Luna Rossa Prada Pirelli era guidata dallo Skipper e Team Director Max Sirena, insieme agli equipaggi che hanno trionfato a Barcellona, affiancati da Lorenzo Bertelli, Giulio Bertelli e Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia.



Nel suo intervento, Max Sirena ha espresso gratitudine per l’invito, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di valori fondamentali quali inclusione, sostenibilità e rispetto. «Il team che ho l’onore di guidare», ha dichiarato Sirena, «è composto da donne e uomini che lavorano con passione e dedizione per un unico obiettivo: vincere l’America’s Cup e portare il trofeo più antico della storia dello sport in Italia. Luna Rossa è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, incarnando l’eccellenza italiana».

Il Team Director ha anche evidenziato l’impegno verso le nuove generazioni, ricordando i successi dei giovani e delle donne che hanno trionfato a Barcellona. «Questi risultati», ha aggiunto, «sono una fonte d’ispirazione per le nuove leve della vela, che abbracciano i valori fondanti di questo sport».



Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, ha ribadito il ruolo centrale della vela nello scenario sportivo italiano, ricordando gli straordinari traguardi del 2024: 108 podi internazionali, due medaglie d’oro olimpiche conquistate a Parigi e le vittorie di Luna Rossa alla Women’s e Youth America’s Cup. «La vela», ha sottolineato Ettorre, è una scuola di vita che insegna il rispetto per la natura e la responsabilità individuale».

Caterina Banti, campionessa olimpica, ha ricordato come lo sport rappresenti una sfida personale e collettiva, capace di superare i limiti individuali. Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, ha invece evidenziato il ruolo dello sport nella diffusione di messaggi positivi e l’urgenza di proteggere il nostro oceano: «I giovani velisti sono il futuro della vela e il nostro legame con il mare ci ricorda l’importanza di preservare questo patrimonio comune».



L’evento si è concluso con l’intervento del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato il valore della vela come sport inclusivo e sostenibile, capace di creare un legame profondo con il territorio e la natura. «La vela», ha dichiarato Mattarella, «rappresenta una sfida che va oltre l’agonismo, promuovendo la crescita personale e collettiva, e coinvolge tanti giovani con autentico spirito sportivo».

Con questo incontro, la vela italiana ha raggiunto una nuova vetta simbolica, rafforzando il proprio ruolo di eccellenza sportiva e culturale.