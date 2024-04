Luna Rossa Prada Pirelli, parte da Cagliari la sfida per l'America's Cup 2024

Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha celebrato oggi un importante traguardo con il varo del suo decimo scafo AC75, segnando 25 anni di eccellenza nella vela.

L'evento, tenutosi presso la base al Molo Ichnusa di Cagliari, ha visto la partecipazione di figure chiave come Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, testimoniando il continuo impegno del team nella Coppa America.

L'innovativo AC75, ribattezzato "Luna Rossa", è il frutto di oltre 70.000 ore di lavoro e l'apice della tecnologia nautica, con una vela di prua innovativa e due rande gemelle che spiccano per il loro design futuristico. Con il supporto di aziende leader italiane e internazionali, Luna Rossa rappresenta un esempio di eccellenza tecnologica e design all'avanguardia.

Il battesimo del mare è stato segnato dalla benedizione di Monsignor Baturi e dalla tradizionale rottura della bottiglia di champagne da parte di Miuccia Prada. Questo momento ha sancito l'inizio delle prossime fasi di test e allenamento che si svolgeranno a Cagliari prima del trasferimento della barca a Barcellona per le regate.

Patrizio Bertelli ha espresso grande orgoglio per il traguardo raggiunto e per l'evoluzione del team, che mira a conquistare l'America's Cup nel 2024. Anche Marco Tronchetti Provera e Agostino Randazzo hanno condiviso il loro entusiasmo e supporto per il progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione e dell'innovazione.

Con questa nuova imbarcazione, Luna Rossa Prada Pirelli non solo aspira a vincere la 37^ edizione della Coppa America, ma anche a continuare a essere un simbolo di italianità e di eccellenza nel mondo della vela.