Mariano Roman Eletto Presidente di ANCMA: nuove prospettive per le due ruote

L'Assemblea ordinaria di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), tenutasi oggi a Milano,

ha segnato l'inizio di una nuova era per il settore delle due ruote in Italia con l'elezione di Mariano Roman a presidente dell'associazione. Ingegnere di professione, nato nel 1955, Roman porta con sé una vasta esperienza nel settore, avendo ricoperto il ruolo di amministratore delegato e socio del gruppo Fantic Motor, noto anche per i marchi Bottecchia e Motori Minarelli.

L'industria del motociclismo e della bicicletta in Italia, che insieme rappresentano un valore di oltre 12 miliardi di euro, accoglie quindi un leader esperto e visionario. Roman, durante il suo discorso di insediamento, ha espresso gratitudine verso i soci per la fiducia riposta e ha delineato le sue priorità per il mandato quadriennale. Tra queste, spicca la volontà di intensificare la promozione dell'uso delle due ruote e di valorizzare il loro impatto sociale ed economico, oltre alla necessità di rafforzare la presenza e l'influenza del settore nelle politiche e nelle normative europee.

Affiancato dai vicepresidenti Cristiano De Rosa e dal presidente uscente Paolo Magri, Roman si impegna a lavorare per una maggiore competitività del comparto, attraverso misure sussidiarie e il coinvolgimento attivo nelle politiche di mobilità urbana delle amministrazioni locali.

Con questa nuova guida, ANCMA si appresta a navigare le sfide future del settore, puntando a consolidare la leadership dell'Italia nel panorama europeo delle due ruote, sia in termini di produzione che di mercato. La visione e l'esperienza di Roman saranno fondamentali per guidare l'associazione verso obiettivi sempre più ambiziosi, sostenendo l'innovazione e la sostenibilità nel mondo del motociclismo e del ciclismo.