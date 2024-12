Maserati celebra 110 anni di lusso italiano con eventi esclusivi in tutto il mondo

Maserati, simbolo di lusso e innovazione, ha celebrato i suoi 110 anni di storia con una serie di eventi esclusivi organizzati in tutto il mondo nel mese di dicembre.

Un’occasione unica per coinvolgere appassionati, clienti e stakeholder e condividere un’eredità che continua a essere fonte di ispirazione nel panorama automobilistico globale.

Tra le novità più attese, Maserati ha svelato due modelli iconici: la Maserati GT2 Stradale, espressione massima di sportività e performance, e la serie speciale Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO, un omaggio in tiratura limitata che celebra il passato e guarda al futuro del Marchio.

Tridente Experience a Modena: un omaggio alle origini

Nel cuore di Modena, dal 30 novembre al 1° dicembre, Maserati ha ospitato una due giorni di celebrazioni con un programma ricco di emozioni. Oltre 110 vetture, tra modelli storici e contemporanei, hanno sfilato per le vie della città, culminando in una serata esclusiva presso Casa Maria Luigia dello chef stellato Massimo Bottura. Presenti figure di spicco, tra cui i discendenti di Ettore Maserati e l’attrice Matilda De Angelis, in un evento che ha reso omaggio alla tradizione e all’innovazione del Tridente.

Tokyo: il fascino di Maserati conquista il Giappone

Il 1° dicembre, Maserati Japan ha celebrato il 110° anniversario a Tokyo, radunando 110 vetture per una spettacolare guidata panoramica dalle strade cittadine ai paesaggi di Chiba. La festa, ospitata presso il prestigioso Prince Hotel, si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico memorabile. Durante l’evento, il CEO di Maserati Japan, Takayuki Kimura, ha presentato ufficialmente la GT2 Stradale, sottolineando il legame profondo tra il Marchio e il pubblico giapponese.

Da Miami a Shanghai: il lusso italiano attraversa il mondo

Negli Stati Uniti, il concessionario The Collection di Miami ha organizzato il Gala GT110 in collaborazione con il Concours Club durante la Miami Design Week. Tra le auto in esposizione, la Maserati MC20 Icona, la MC20 Cielo e la GranTurismo 110 ANNIVERSARIO, hanno incantato i partecipanti in una serata dedicata al lusso e alla creatività.

In Cina, Maserati ha celebrato il suo anniversario l’8 dicembre con eventi a Shanghai e Pechino, accogliendo oltre 100 giornalisti e stakeholder. Una parata di Maserati ha attraversato le strade di Shanghai, accompagnata da spettacolari giochi di luci al Porto Internazionale e alla Sinar Mas Plaza, evidenziando i 20 anni di presenza del Tridente sul mercato cinese.

Il CEO di Maserati, Santo Ficili, ha commentato: “Ogni Maserati racconta una storia unica. Questo anniversario è l’occasione perfetta per celebrare i nostri successi e guardare con entusiasmo al futuro, continuando a offrire una combinazione inimitabile di lusso italiano e prestazioni.”

Con questi eventi, Maserati conferma il suo impegno a portare il meglio del Made in Italy nel mondo, proiettandosi verso un futuro sempre più innovativo e sostenibile.