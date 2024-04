Maserati GranCabrio Folgore: il futuro elettrico convertibile

Maserati segna un altro capitolo significativo nella sua storia con il lancio del GranCabrio Folgore, il primo modello convertibile completamente elettrico nel segmento del lusso che fa il suo ingresso sul mercato.

Questo audace passo verso l'elettrificazione combina la tradizione sportiva e l'eleganza che caratterizzano il marchio del Tridente con le più avanzate tecnologie elettriche.

La GranCabrio Folgore non è solo una meraviglia in termini di estetica; offre prestazioni sbalorditive con una velocità massima di 290 km/h, rendendola la cabrio elettrica più veloce attualmente disponibile. Questo impressionante traguardo è supportato dal sistema di propulsione Folgore, che incorpora tre motori a magneti permanenti da 300 kW ciascuno, alimentati da una tecnologia all'avanguardia a 800V, derivata direttamente dall'esperienza di Maserati nella Formula E.

Oltre alla potenza, la GranCabrio Folgore è progettata con un accento particolare sul comfort e sul lusso. Il tetto in tessuto, efficiente e stilisticamente gradevole, si ripiega senza occupare spazio eccessivo nel bagagliaio, consentendo viaggi a cielo aperto per quattro persone con tutto il comfort necessario. Innovazioni come il neck warmer e il wind stopper permettono ai passeggeri di godere di una guida aperta anche in condizioni di freddo o con vento forte, mantenendo un ambiente interno confortevole e silenzioso.

L'abitacolo della GranCabrio Folgore è un esempio di lusso moderno, dotato di tecnologie avanzate come il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), il comfort display e opzioni di infotainment all'avanguardia. La firma sonora di Maserati viene mantenuta anche nella versione elettrica, arricchita da un sistema sonoro immersivo di Sonus faber, garantendo un'esperienza audio di alto livello.

Con una struttura leggera ma robusta, utilizzando materiali come alluminio e magnesio e acciai performanti, il design multimateriale di GranCabrio ottimizza il peso e la durabilità. L'architettura elettronica avanzata assicura una guida sicura e reattiva, con il master controller VDCM che integra funzionalità di cyber-security e aggiornamenti software over-the-air.

La Maserati GranCabrio Folgore rappresenta non solo un salto verso un futuro più sostenibile, ma anche un'esperienza di guida senza precedenti che fonde performance, eleganza e innovazione tecnologica.