Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO: il lusso italiano celebra 110 anni di storia e innovazione

Maserati celebra il suo 110° anniversario con una serie speciale dedicata alla GranTurismo, il modello simbolo del brand che incarna la perfetta fusione tra performance sportive, lusso e innovazione tecnologica.

La “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO”, presentata in una tiratura limitata di soli 110 esemplari, rappresenta un omaggio all’evoluzione del Tridente e al suo costante impegno verso il futuro.

Heritage e innovazione: due anime in un’edizione limitata

La serie speciale, disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ciascuna, celebra il passato glorioso di Maserati e il suo impegno verso la mobilità sostenibile. Le due versioni si distinguono per colori e dettagli unici:

Rame Folgore: un elegante colore ramato abbinato a interni in Econyl denim con cuciture in tinta rame.

Blu Inchiostro: una tonalità esclusiva con interni black impreziositi da cuciture blu.

Entrambe le configurazioni sono dotate di speciali cerchi “black and copper” e dettagli esclusivi del Programma di Personalizzazione Fuoriserie, che garantiscono unicità e attenzione artigianale per ogni esemplare.

GranTurismo Folgore: un simbolo di futuro sostenibile

Protagonista della serie speciale è la GranTurismo Folgore, il primo modello completamente elettrico nella storia del marchio. Questo veicolo rivoluzionario conferma la volontà di Maserati di combinare performance elettriche con il lusso tradizionale italiano. La scelta della Folgore come base per l’edizione limitata sottolinea l’impegno del brand verso un futuro sostenibile senza compromessi in termini di prestazioni e design.

Un logo per celebrare 110 anni di storia

Un elemento distintivo della serie “110 ANNIVERSARIO” è il logo esclusivo creato per l’occasione: il celebre Tridente accompagnato dalle cifre “110” in un lettering inclinato, simbolo di dinamicità e innovazione. Questo logo non solo appare sulla carrozzeria delle vetture, ma impreziosisce anche la livrea della monoposto Maserati Tipo Folgore, pronta a gareggiare nella stagione 11 del campionato ABB FIA Formula E.

Il debutto ufficiale: Tridente Experience

La “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO” verrà svelata il 30 novembre durante un evento esclusivo organizzato presso lo showroom Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena. L’unveiling si inserisce nel programma della Tridente Experience, una celebrazione di due giorni dedicata ai clienti e agli appassionati più fedeli del marchio, con un’immersione nella storia e nella visione futura del brand.

Maserati e il futuro del lusso

Con questa serie speciale, Maserati ribadisce la propria missione di guidare l’innovazione nel segmento del lusso, ascoltando le esigenze dei clienti e portando avanti una tradizione di artigianalità e tecnologia che dura da oltre un secolo. La “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO” non è solo un’auto: è un manifesto del lusso italiano, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Maserati continua così a scrivere la sua storia, portando nel mondo l’eccellenza del Tridente e celebrando 110 anni di passione, design e innovazione.