Maserati GT2 Stradale: il debutto su strada della supersportiva del Tridente

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 16 agosto a "The Quail" durante la Monterey Car Week in California, la Maserati GT2 Stradale fa il suo ingresso sulle strade

, pronta a conquistare gli appassionati di auto sportive. Il debutto della versione omologata per la strada della GT2, che ha segnato il ritorno del Tridente nelle competizioni a ruote coperte, è stato celebrato con un'esclusiva driving experience in Andalusia, dove clienti e stakeholder hanno potuto testarne le prestazioni su un percorso misto tra strada e pista.

Un percorso esclusivo tra strade panoramiche e pista

L'evento si è svolto partendo dalla suggestiva Marbella, attraversando le curve panoramiche del Parque Nacional Sierra de las Nieves per poi approdare sul prestigioso circuito privato Ascari, nei pressi di Ronda. Un tracciato di 5.425 metri che porta il nome del leggendario pilota italiano Alberto Ascari, richiamando la gloriosa storia sportiva di Maserati.

Un ponte tra pista e strada: la GT2 Stradale

La Maserati GT2 Stradale nasce direttamente dall’esperienza in pista. Frutto della filosofia racing che ha già portato il marchio alla vittoria nella Fanatec GT2 European Series, questa supersportiva è progettata per offrire emozioni senza compromessi. Dotata del motore V6 Nettuno, la GT2 Stradale vanta una potenza di 640 CV (471 kW), con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima di 324 km/h, rendendola la più scattante RWD (trazione posteriore) della categoria.

Esclusività e personalizzazione: il programma Fuoriserie

Durante la driving experience, la GT2 Stradale ha sfoggiato diverse livree personalizzate grazie al programma Fuoriserie, sottolineando l’attenzione del marchio per la customizzazione. Nell'area dedicata del circuito Ascari, i partecipanti hanno potuto ammirare la storia di Maserati Corse, con la progenitrice GT2 esposta accanto alla nuova nata.

Santo Ficili, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Dalla strada alla pista e viceversa: passare da GT2 da corsa alla sua versione stradale è stato un passo naturale per rappresentare al meglio le prestazioni del nostro Marchio. Con il debutto su strada della nostra supersportiva per eccellenza, abbiamo creato una piattaforma perfetta per i nostri clienti. GT2 Stradale è 100% made in Modena, un mix perfetto tra eleganza e corse, ed è il frutto della passione, della dedizione e dell’orgoglio delle persone che lavorano nella Casa del Tridente.”

Produzione limitata: solo 914 esemplari

Prodotta nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena, la Maserati GT2 Stradale sarà disponibile in sole 914 unità, un numero che omaggia il 1914, anno di fondazione del marchio. Il badge "1of914", posizionato sul tunnel centrale, conferma l’esclusività di questo modello destinato a entrare nella storia delle supersportive di lusso.

Con il suo debutto su strada, la Maserati GT2 Stradale si afferma come l’essenza del lusso e delle performance, unendo l'heritage del Tridente con la sua visione per il futuro delle auto sportive.