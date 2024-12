John Elkann incontra le persone di Maserati nella storica sede di Modena

Dopo il recente viaggio negli Stati Uniti, John Elkann, Presidente di Stellantis, ha scelto la storica sede di Maserati a Modena come prima tappa italiana del suo tour mondiale nei principali stabilimenti del Gruppo.

Un incontro speciale con le persone del Tridente per riconoscere il loro impegno e la loro passione, e per ribadire il ruolo centrale di Maserati come portabandiera del lusso italiano nel mondo.

Una storia di eccellenza lunga 110 anni

Maserati, con oltre un secolo di storia, continua a rappresentare un simbolo del Made in Italy, con un DNA incentrato su innovazione, design, qualità e prestazioni. La storica sede di viale Ciro Menotti a Modena è il cuore pulsante del marchio, dove si progettano e realizzano modelli esclusivi come la MC20, la MC20 Cielo e la nuovissima GT2.

Collaborazione e innovazione al centro della strategia

Durante la visita, John Elkann ha incontrato Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, e il leadership team, insieme a circa 130 esperti tra ingegneri e tecnici del nuovo Engineering team. Questa squadra opera in stretta sinergia con l’Engine Lab, dedicandosi allo sviluppo di una gamma che punta a consolidare Maserati come riferimento nel segmento del lusso globale.

“La nostra industria sta attraversando momenti duri,” ha dichiarato John Elkann. “È fondamentale rimanere uniti per affrontare le sfide e trasformarle in opportunità. Per questo motivo, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati. Desidero ringraziare personalmente tutti coloro che con il loro lavoro e la loro passione continuano a raggiungere risultati importanti per il marchio.”

Un marchio in evoluzione, ancorato al Made in Italy

Tutti i modelli Maserati, attuali e futuri, saranno progettati e prodotti in Italia, nei siti di Modena, Mirafiori (Torino) e Cassino. Questo impegno verso l’artigianalità italiana si riflette nella visione del marchio, che combina il suo passato iconico con un’energia proiettata verso il futuro, come sottolineato da Santo Ficili:

“Maserati non è solo il marchio più longevo della Motor Valley, ma è anche il portabandiera di una visione unica di lusso italiano nel mondo. Con i nostri 110 anni di storia, guardiamo al futuro con grande energia e determinazione.”

Un messaggio di fiducia e riconoscimento

La visita di John Elkann ha rappresentato un momento di ispirazione per tutte le persone di Maserati. Con parole di stima e incoraggiamento, il Presidente di Stellantis ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi.

Con l’evoluzione continua della gamma e una strategia che punta su innovazione e artigianalità, Maserati si conferma un pilastro fondamentale per il futuro di Stellantis nel segmento del lusso.