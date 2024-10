Mathieu Ammassari nominato Brand Manager di Leapmotor in Italia

Leapmotor, uno dei nuovi protagonisti emergenti nel panorama della mobilità elettrica, ha annunciato la nomina di Mathieu Ammassari come Brand Manager per l'Italia.

Ammassari, romano di 50 anni con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, è stato chiamato a guidare l’ingresso di Leapmotor nel mercato italiano, un passo cruciale per l'espansione europea del marchio.

Con una solida carriera alle spalle, Ammassari ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in gruppi di primaria importanza come PSA e Stellantis. Il suo ultimo incarico come Direttore Vendite di Citroën ha contribuito a consolidare la sua reputazione come leader nel settore vendite e marketing. Ha inoltre maturato esperienze significative in Opel, dove ha partecipato allo sviluppo delle strategie commerciali e di rete, e ha lavorato in Svizzera, ampliando il suo bagaglio di competenze internazionali.

La sfida Leapmotor in Italia



Leapmotor, con Ammassari al timone, si prepara a debuttare in Italia con una gamma di veicoli elettrici che punta a rispondere alle crescenti esigenze del mercato, sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibile. Il nuovo Brand Manager avrà il compito di sviluppare una rete di distribuzione capillare e promuovere il brand in un contesto in cui la transizione energetica e le nuove tecnologie giocano un ruolo sempre più centrale.

Mathieu Ammassari riporterà direttamente a Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia, e guiderà tutte le operazioni commerciali e di marketing per Leapmotor nel nostro Paese. In questa nuova avventura, Ammassari metterà a frutto la sua lunga esperienza, combinando le competenze acquisite nel settore automotive con una visione innovativa necessaria per il successo del brand.

Una carriera consolidata nel settore automotive



La nomina di Ammassari come Brand Manager di Leapmotor in Italia si inserisce in una carriera di grande rilievo, iniziata oltre 25 anni fa e caratterizzata da un costante percorso di crescita e sviluppo. Il suo percorso lo ha visto protagonista di numerose iniziative strategiche e di sviluppo commerciale, contribuendo in maniera significativa al successo di marchi importanti come Citroën, Opel e PSA.

La sua esperienza nella gestione delle vendite, nello sviluppo delle reti commerciali e nel marketing sarà fondamentale per posizionare Leapmotor come uno dei marchi di riferimento nel settore della mobilità elettrica in Italia. Con una profonda conoscenza del mercato italiano e una visione internazionale, Ammassari sarà in grado di affrontare le sfide legate all'espansione del marchio.

Leapmotor: un futuro elettrico per l’Italia



Leapmotor si prepara a giocare un ruolo di primo piano nel mercato italiano, in un contesto sempre più focalizzato sulla sostenibilità e sull’evoluzione della mobilità. Il marchio ha già dimostrato di avere grandi ambizioni a livello globale, e il debutto in Italia rappresenta un momento strategico per rafforzare la sua presenza in Europa.

Grazie alla guida di Ammassari, Leapmotor si concentrerà sull’offerta di veicoli elettrici avanzati, con un focus particolare sulle esigenze del mercato italiano. L’obiettivo è quello di diventare un attore di primo piano nel segmento delle auto elettriche, fornendo soluzioni di mobilità accessibili e all'avanguardia.