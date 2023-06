Mattarella a bordo della Lancia Flaminia Presidenziale sfila ai Fori Imperiali

Oggi a Roma si è svolta la Festa Nazionale della Repubblica,

una giornata celebrativa che ricorda la nascita della Repubblica Italiana nel 1946, e come da tradizione, la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica nel percorso di apertura della parata militare, attraverso alcuni dei luoghi simbolo di Roma Capitale e lungo Via dei Fori Imperiali.

È dal 1961 che la Lancia Flaminia Presidenziale è la vettura ufficiale del Quirinale. Presentata al Salone di Ginevra del 1957 e dotata di motore V6 da 2.5 litri, la Lancia Flaminia era un’ammiraglia di alta classe, con interni e finiture lussuose: affascinante come nessun’altra vettura dell’epoca.

Dato il successo di vendita, il nuovo modello si arricchì presto di versioni speciali, realizzate dai carrozzieri e, nel 1961, Pinin Farina creò la cabriolet presidenziale a passo lungo, denominata "335", sigla che indicava la misura del passo in centimetri. Realizzata in soli 4 esemplari, si trattava di una landaulet – carrozzeria tipica delle vetture di rappresentanza con tettuccio rigido ai posti anteriori e capote apribile per quelli posteriori – dotata di pianale specifico, livrea blu ministeriale, pregiati rivestimenti in pelle Connolly nera, interfono e ben 5 sedute posteriori.

La prima personalità a essere trasportata sulla nuova vettura di rappresentanza fu la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, cui seguirono illustri personaggi come i Presidenti di Stati Uniti e Francia, John Fitzgerald Kennedy e Charles De Gaulle e numerosi altri politici, capi di Stato e sovrani, diventando così ambasciatrice dell’italianità nel mondo.

La Lancia Flaminia Presidenziale è una delle 9 vetture che hanno ispirato Lancia Pu+Ra, il nuovo linguaggio di design delle future vetture del marchio, grazie alla sua forma filante, fatto di aerodinamicità, sostenibilità e fluidità dei volumi.