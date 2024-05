MAUTO: record di visitatori alla mostra su Ayrton Senna

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha registrato un record di affluenza con circa 25.000 visitatori dal 24 aprile al 1° maggio 2024,

durante la mostra dedicata ad Ayrton Senna, inaugurata in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa. La mostra, che continuerà fino al 13 ottobre, ha visto il suo picco di presenze sabato 27 aprile, con oltre 5.000 visitatori in un solo giorno.

Il successo dell'evento è stato evidenziato anche dalle celebrazioni del Primo Maggio, con un collegamento in live streaming dall'Autodromo di Imola e un talk che ha coinvolto Carlo Cavicchi, curatore della mostra, e Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO, moderati da Federica Masolin di Sky Sport, attirando oltre 4.000 spettatori.

Le visite guidate speciali, disponibili nei giorni di maggiore affluenza, hanno registrato il tutto esaurito, confermando l'interesse e la passione del pubblico per il leggendario pilota brasiliano. Rispetto all'anno precedente, che aveva totalizzato 22.276 visitatori in un periodo simile, si è verificato un incremento del 12%, nonostante quest'anno il periodo di riferimento fosse più breve di due giorni.

Benedetto Camerana ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come la scelta di dedicare una mostra monografica ad una figura di calibro mondiale come Ayrton Senna abbia ripagato gli sforzi del museo: "Questi numeri ripagano il nostro coraggio e dimostrano il riconoscimento della competenza e dell'autorevolezza acquisita nel tempo dal MAUTO. Le lunghe file di appassionati che hanno pazientemente atteso di visitare la mostra sono la migliore ricompensa per il nostro lavoro."

La mostra su Ayrton Senna non solo celebra la memoria del campione, ma evidenzia anche l'importanza della storia dell'automobilismo nel contesto culturale più ampio, attrarre un vasto pubblico di appassionati e curiosi.