Mercato Europa: KIa risponde alla crisi con la gamma elettrica

Kia Motors nel primo trimestre 2020 in Europa ha registrato un buon risultato per i modelli ibridi ed elettrici, nonostante il calo delle vendite totali, a causa della pandemia da coronavirus.

Secondo i dati diffusi oggi dall'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) *, le vendite totali di Kia nel Vecchio Continente registrano una flessione: 113.026 unità nel primo trimestre 2020, ovvero un calo del 14,5% rispetto al primo trimestre del 2019, quando Kia mise a segno la sua migliore trimestrale con 132.174 unità. Ma è importante sottolineare che questo calo risulta inferiore a quello ben più ampio registrato da tutto il settore automobilistico europeo (-26,3% delle vendite totali di auto nuove in Europa, EFTA e Regno Unito). Di conseguenza, la quota di mercato di Kia è cresciuta dal 3,2% del primo trimestre del 2019 a un massimo storico del 3,7% nei primi tre mesi del 2020.

Nonostante quindi un inizio dell'anno complesso, le vendite delle Kia elettrificate - ibride, ibride plug-in ed elettriche- sono cresciute del 20,8%, raggiungendo le 21.340 unità. Le auto elettrificate rappresentano oggi quasi un quinto di tutte le Kia vendute nel Vecchio Continente (pari al 18,9% di tutte le vendite del 2020), rispetto al 13,4% delle vendite di Kia nei primi tre mesi del 2019.

Nei primi tre mesi del 2020, i veicoli esclusivamente a trazione elettrica di Kia, e-Niro ed e-Soul, hanno rappresentato il 32% delle vendite dei veicoli elettrificati, rispetto al 22% del 2019. I modelli ibridi plug-in, incluso il nuovo ibrido plug-in nelle varianti di XCeed e Ceed Sportswagon sono cresciuti in popolarità e ora rappresentano il 30% della gamma elettrificata di Kia.

Sempre nel primi tre mesi di quest’anno la gamma best seller di Kia, ha registrato una crescita importante. Le vendite della famiglia di modelli Ceed - che comprendono Ceed, Ceed Sportswagon, ProCeed e XCeed - sono aumentate del 18,8% nel primo trimestre, raggiungendo le 29.664 unità. Tutte le varianti Ceed hanno riscosso successo e l’ulteriore crescita delle vendite si deve anche alla nuova XCeed introdotta nella seconda metà del 2019 e alle sue varianti ibride plug in a inizio 2020.



I cinque modelli più venduti di Kia in Europa sono: Ceed, Sportage (23.011 le unità), Niro (16.010), Stonic (15.115) e Picanto (13.639).

Kia e-Soul ha anche recentemente vinto il premio "World Urban Car" ai premi World Car of the Year 2020, un riconoscimento che dovrebbe suscitare ulteriore interesse nella gamma elettrificata di Kia. La Kia Telluride, venduta in Nord America e in molti altri mercati globali è stata nominata World Car of the Year 2020.