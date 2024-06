Mercato Moto, cresce in maggio il mercato delle due ruote in Italia

Splende il sole sul mercato delle due ruote a motore in Italia. Nonostante il maltempo che ha caratterizzato il mese di maggio,

il settore delle moto, degli scooter e dei ciclomotori ha registrato un significativo incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), le immatricolazioni hanno segnato un +6,3%, confermando un trend positivo per il quinto mese consecutivo.

Il mercato di maggio

Nel dettaglio, maggio ha visto un totale di 45.624 unità immesse sul mercato, con un incremento del 6,35% rispetto a maggio 2023. A guidare questa crescita sono state principalmente le moto, che hanno registrato un aumento del 13,51%, con 20.667 veicoli immatricolati. Anche gli scooter hanno mostrato un buon andamento, con un incremento del 3,42%, pari a 23.143 mezzi targati.

In controtendenza, invece, i ciclomotori che, per il terzo mese consecutivo, hanno subito una flessione significativa, perdendo il 21,61% del loro mercato. Questo segmento ha immesso in strada solo 1.841 unità, evidenziando una crisi che sembra perdurare nel tempo.

I primi cinque mesi del 2024

Considerando i primi cinque mesi del 2024, il mercato delle due ruote motorizzate nel suo complesso gode di buona salute, con un incremento del 7,81% rispetto allo stesso periodo del 2023, e 171.519 unità vendute. Sia le moto che gli scooter hanno contribuito a questo risultato positivo: le moto con una crescita dell'8,9% e 78.976 veicoli immatricolati, e gli scooter con un aumento dell'8,37% e 85.482 unità vendute.

Nonostante questi dati incoraggianti, i ciclomotori continuano a mostrare segnali di difficoltà. Con quattro mensilità negative su cinque, questo segmento ha registrato solo 7.061 unità, segnando un calo dell'8,14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il mercato elettrico in difficoltà

Il segmento dei veicoli elettrici, invece, ha vissuto un mese di maggio particolarmente difficile, con una perdita del 44,56% delle immatricolazioni, pari a solo 1.003 unità messe in strada. Tuttavia, questo dato è influenzato da una commessa significativa che aveva interessato il mercato dei ciclomotori elettrici nel 2023, inquinando così il confronto annuo.

Nel cumulato annuo, il mercato dei veicoli elettrici ha visto una flessione del 28,40%, con 4.037 veicoli venduti, un dato che riflette una difficoltà persistente in questo segmento, che sembra non riuscire a decollare come previsto.

In conclusione, il mercato delle due ruote a motore in Italia continua a mostrare segni di vivacità, nonostante alcune difficoltà settoriali. La crescita delle immatricolazioni di moto e scooter è un segnale positivo per il settore, che riesce a mantenere un trend di crescita anche in presenza di condizioni climatiche avverse. Resta da vedere se i ciclomotori e i veicoli elettrici riusciranno a invertire la tendenza negativa nei prossimi mesi, contribuendo ulteriormente alla crescita complessiva del mercato.