Mercedes-AMG PureSpeed: l’essenza della velocità in edizione limitata

La Mercedes-AMG PureSpeed, è il primo modello della serie limitata Mythos, si è presentata al mondo con un debutto spettacolare al Gran Premio di Formula 1™ di Abu Dhabi.

Con soli 250 esemplari disponibili, questa super car a due posti completamente aperta rappresenta un omaggio alla storia del motorsport di Mercedes-Benz. L’assenza di tetto e parabrezza non solo sottolinea il suo carattere radicale, ma esalta anche un’esperienza di guida mai vista prima, unendo innovazione tecnologica e design emozionante.

Design ispirato alla Mercedes-AMG ONE

La PureSpeed vanta un’estetica che combina forme sinuose e dettagli tecnici di alto livello. La silhouette bassa, il cofano allungato e il frontale shark nose creano un profilo iconico. I richiami alla Mercedes-AMG ONE sono evidenti, specialmente nella grande presa d’aria anteriore e nella stella Mercedes cromata scura sul muso. L’aerodinamica ottimizzata è un pilastro del progetto: dai deflettori trasparenti che riducono le turbolenze agli elementi in fibra di carbonio che enfatizzano il contrasto tra le linee morbide della carrozzeria e quelle funzionali del sottoscocca.

I cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici, con coperture in fibra di carbonio per ridurre la resistenza dell’aria, rappresentano un’ulteriore dimostrazione dell’approccio ingegneristico di precisione.

Innovazione: il sistema HALO

Tra gli elementi distintivi, il sistema HALO sostituisce il tradizionale montante A, ispirandosi alla sicurezza della Formula 1™. La struttura tubolare in acciaio non solo protegge gli occupanti, ma aggiunge un tocco futuristico grazie a un’illuminazione LED integrata.

La sicurezza si estende anche ai caschi personalizzati, ottimizzati aerodinamicamente e dotati di interfono per la comunicazione. Con il supporto per smartphone, i passeggeri possono effettuare chiamate o ascoltare musica mentre sfrecciano ad alta velocità.

Performance e potenza: il cuore V8 biturbo

Sotto il cofano, il motore AMG 4.0 litri V8 biturbo sprigiona 585 CV e 800 Nm di coppia massima. In combinazione con un peso ridotto grazie alla struttura in alluminio e materiali compositi, la PureSpeed accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 315 km/h.

L’esperienza di guida è arricchita dal cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, che garantisce cambi di marcia rapidi e fluidi. La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ offre una distribuzione ottimale della coppia, migliorando trazione e stabilità in ogni condizione.

Aerodinamica attiva e sterzo posteriore

La PureSpeed dispone di uno spoiler posteriore estensibile e di un elemento aerodinamico attivo nel sottoscocca, che crea un effetto Venturi, migliorando la stabilità e riducendo la portanza. Il sistema di sterzo attivo dell’asse posteriore consente di combinare agilità e controllo: le ruote posteriori si orientano in direzione opposta a quelle anteriori a basse velocità, mentre seguono la stessa direzione a velocità elevate.

Interni esclusivi e tecnologia premium

Gli interni, rifiniti in pelle bicolore crystal white/black, combinano lusso e funzionalità. I sedili AMG Performance, con riscaldamento e supporto laterale ottimale, garantiscono il massimo comfort anche nelle situazioni più dinamiche.

Tra i dettagli di pregio spicca un orologio IWC Schaffhausen, integrato nel cruscotto con una base in fibra di carbonio che ne esalta la visibilità e il design. L’impianto audio surround 3D Burmester High-End, con 15 altoparlanti e 1.170 watt, assicura un’esperienza sonora immersiva.

La Mercedes-AMG PureSpeed rappresenta l’essenza delle super car: un concentrato di design, prestazioni e innovazione tecnologica che rende omaggio alla tradizione Mercedes-Benz nel motorsport. Con soli 250 esemplari, questa edizione limitata è destinata a diventare un simbolo senza tempo per gli appassionati di auto ad alte prestazioni.