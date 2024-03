Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: potenza e lusso

La Nuova Era delle Roadster: Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE

Mercedes-AMG segna un nuovo capitolo nella storia delle roadster di lusso con il lancio della SL 63 S E PERFORMANCE, la SL più innovativa e potente mai realizzata. Questo modello ibrido apre le porte a un mondo di prestazioni straordinarie, comfort di alta gamma e opzioni di personalizzazione senza precedenti, stabilendo nuovi standard nel segmento di mercato.

Motore e Prestazioni

Nel cuore della SL 63 S E PERFORMANCE pulsa un imponente motore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a un'unità di guida elettrica AMG che insieme generano una potenza di sistema di 600 kW (816 CV). Questa combinazione assicura una coppia massima di sistema fino a 1.420 Nm, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 317 km/h. La risposta immediata dell'azionamento elettrico, il rapido accumulo di coppia e la fornitura di potenza lineare offrono un'esperienza di guida senza rivali, sottolineando l'aspetto sportivo e dinamico della vettura.

Personalizzazione e Lusso

Con il configuratore online ora attivato, Mercedes-AMG invita i clienti a personalizzare la loro SL 63 S E PERFORMANCE, con un prezzo di partenza di 223.720 euro prezzo consigliato per la Germania. Il pacchetto tecnologico standard comprende avanzamenti come la trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile, e le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL. Altri highlights includono il sistema frenante in composito ceramico ad alte prestazioni AMG, lo sterzo attivo dell'asse posteriore, e il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS.

I clienti hanno l'imbarazzo della scelta con cinque colori metallici e una finitura semplice offerti senza costi aggiuntivi, oltre a un'ampia gamma di opzioni tra cui il pacchetto Aerodinamica AMG, il pacchetto esterno in carbonio AMG, e i sedili AMG Performance, per citarne alcuni. Queste selezioni enfatizzano la versatilità e il carattere distintivo della SL 63 S E PERFORMANCE, consentendo agli acquirenti di creare una vettura veramente unica.

Un Nuovo Benchmark nel Lusso

La Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE non è solo la SL più potente e avanzata mai prodotta, ma rappresenta anche un nuovo punto di riferimento per il lusso e le prestazioni nel segmento delle roadster. Con le sue caratteristiche innovative, le opzioni di personalizzazione esclusive e le prestazioni eccezionali, la SL 63 S E PERFORMANCE è destinata a sedurre gli appassionati di auto di lusso e tecnologia di tutto il mondo, consolidando ulteriormente il posto di Mercedes-AMG come leader nel settore automotive di alta gamma.