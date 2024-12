Mercedes-AMG: ultimi test per il nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni

Il nuovo SUV Mercedes-AMG completamente elettrico ha iniziato i test in condizioni estreme nel nord della Svezia, segnando un passo cruciale nello sviluppo della futura generazione ad alte prestazioni.

Questo veicolo sarà il secondo modello basato sull'innovativa architettura AMG.EA, una piattaforma dedicata esclusivamente alla mobilità elettrica.

I test invernali, che si svolgono nelle gelide regioni vicine al Circolo Polare Artico, mettono alla prova l’interazione tra tutti i componenti a temperature estremamente rigide. Qui, a ben sotto lo zero, gli ingegneri verificano la resa di motori a flusso assiale e del nuovo sistema di batterie ad alte prestazioni, garantendo così una perfetta combinazione di potenza, efficienza e affidabilità.

Non è la prima volta che Mercedes-AMG utilizza queste condizioni per il collaudo: anche la coupé a quattro porte della stessa gamma aveva inaugurato i test in Svezia durante la primavera. Ora, il SUV riprende il percorso con l’obiettivo di consolidare la supremazia del brand nell’ambito delle alte prestazioni elettriche.

Questo modello dimostra l’impegno di Mercedes-AMG nel ridefinire il futuro della mobilità elettrica. Oltre alla tecnologia innovativa, il SUV elettrico manterrà l’anima sportiva che da sempre caratterizza i veicoli AMG, aprendo una nuova era per i veicoli elettrici ad alte prestazioni.