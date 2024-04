Mercedes-Benz arriva la gamma Van con innovazioni Hi-Tech

Mercedes-Benz Vans sta consolidando la sua posizione di leader nella produzione di furgoni premium, proponendo un'offerta sempre più orientata verso la personalizzazione e l'innovazione tecnologica.

Con una gamma che spazia dai modelli completamente elettrici ai tradizionali motori a combustione, l'azienda tedesca offre soluzioni su misura per ogni esigenza di mobilità commerciale e privata.

I nuovi modelli Vito ed eVito si distinguono per la loro versatilità e per l'introduzione di sistemi di connettività all'avanguardia come il MBUX, il sistema multimediale di Mercedes-Benz, che migliora significativamente l'esperienza di guida. Questi modelli sono disponibili in diverse configurazioni di lunghezza, allestimento e sistema di trazione, rendendoli adatti a una vasta gamma di utilizzi commerciali, dai servizi di trasporto passeggeri alle applicazioni per servizi di emergenza medica.

Nel segmento dei furgoni più grandi, lo Sprinter continua a essere un punto di riferimento, offrendo una varietà di opzioni che lo rendono il partner ideale per innumerevoli soluzioni di allestimento personalizzate. La nuova generazione del modello include miglioramenti significativi in termini di sicurezza, comfort e integrazione digitale, con l'aggiunta di nuovi sistemi di assistenza alla guida e l'ampio utilizzo del sistema MBUX.

Parallelamente, l'eSprinter rappresenta un salto qualitativo nell'elettrificazione dei veicoli commerciali, offrendo una maggiore efficienza e autonomia, grazie a un nuovo design modulare che permette una maggiore flessibilità di carico e configurazione. Con autonomie che possono raggiungere i 478 chilometri, l'eSprinter è progettato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all'ambiente e alla sostenibilità.

Mercedes-Benz non si limita a offrire veicoli innovativi, ma sta anche ampliando l'infrastruttura di supporto per i veicoli elettrici. L'introduzione di una propria rete di ricarica rapida, che prevede l'installazione di oltre 10.000 punti in tutto il mondo, testimonia l'impegno dell'azienda nel facilitare la transizione verso la mobilità elettrica.

La strategia di Mercedes-Benz Vans mira a una completa elettrificazione della gamma entro il 2030, con l'obiettivo di mantenere la leadership nel settore dei veicoli commerciali, combinando tecnologia avanzata, sostenibilità e design all'avanguardia. Con queste mosse strategiche, l'azienda tedesca non solo risponde alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile, ma stabilisce anche nuovi standard nel settore dei veicoli commerciali.